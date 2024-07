Dove può arrivare Musetti nella classifica ATP a Wimbledon: ritorno in top20 nel mirino

Lorenzo Musetti è riuscito ad avere la meglio sul francese Constant Lestienne dopo un bruttissimo primo set e si è qualificato al secondo turno di Wimbledon 2024, dove sarà chiamato ad affrontare il derby con Luciano Darderi. Il tennista italiano, reduce dalla semifinale di Stoccarda e dalla finale del Queen’s, occupa attualmente il 25mo posto del ranking ATP virtuale con 1.580 punti e ha di fronte a sé un tabellone molto interessante: dopo il derby ci sarebbe la sfida contro il vincente del confronto tra l’argentino Comesana (giustiziere di Rublev) e l’australiano Walton, mentre agli ottavi potrebbe trovare il greco Stefanos Tsitsipas.

L’occasione sembrerebbe molto interessante per migliorare il proprio piazzamento nella classifica mondiale. Battendo Darderi, Lorenzo Musetti si isserebbe a quota 1.630 e sicuramente scavalcherebbe il già eliminato francese Adrian Mannarino, portandosi virtualmente al 23mo posto. Con gli ottavi andrebbe a 1.730, ma non cambierebbe il possibile piazzamento.

Un’eventuale qualificazione ai quarti lo proietterebbe a 1.930 punti e gli permetterebbe di rientrare virtualmente in top-20, con un potenziale 19mo posto. La semifinale lo lancerebbe a 2.330 punti, utili per la 16ma piazza, mentre l’accesso alla finale varrebbe l’ingresso in top-15 (14mo posto con 2.880). E se dovesse vincere il torneo? 3.530 punti e potenziale 12mo posto.

RANKING ATP DI LORENZO MUSETTI A WIMBLEDON

Ranking ATP al 1° luglio: 25mo posto.

Ranking ATP virtuale con il secondo turno: 25mo posto con 1.580 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale terzo turno: 23mo posto con 1.630 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale ottavo di finale: 23mo posto con 1.730 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale quarto di finale: 19mo posto con 1.930 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale: 16mo posto con 2.330 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale: 14mo posto con 2.880 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria: 12mo posto con 3.530 punti.