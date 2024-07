Diego Lenzi riporta entusiasmo nella boxe: batte l’americano Edwards e accede ai quarti olimpici dei supermassimi!

Diego Lenzi accede ai quarti di finale del torneo olimpico di boxe per la categoria dei supermassimi, vale a dire oltre i 92 kg. Il pugile di Porretta Terme riesce a liberarsi dell’americano Joshua Edwards, già vincitore dei Giochi Panamericani lo scorso anno. Verdetto non unanime, quello dei giudici, per una performance del pugile tricolore che poteva paradossalmente essere ancora migliore, visto che in più di un’occasione è rimasto anche troppo statico. Ai quarti per lui ci sarà il tedesco Nelvie Raman Tiafack.

Nel primo round Lenzi mostra subito un atteggiamento positivo, soprattutto considerando che il suo avversario è di particolare levatura. Molto convinto l’italiano, che cerca di attaccare sulla parte alta contro Edwards che invece vuole quella bassa. A un certo punto l’americano rischia di cadere per un incrocio di gambe. Si vede qualche buon destro, l’americano nonostante tutto risulta più agile e nonostante questo non è efficace. Finale favorevole all’USA, che però non riesce a ribaltare una prima ripresa complessivamente favorevole all’azzurro (4-1).

La seconda ripresa vede un momento, verso la fine del primo minuto, in cui Edwards approfitta di un leggero calo di concentrazione di Lenzi, che però fa il possibile per riprendersi. L’americano riesce ad avere una prevalenza anche in una fase un po’ tattica, ma proprio mentre si va vicino alla conclusione arriva un richiamo ufficiale per il pugile a stelle e strisce, cosa che rinfranca Lenzi, ora capace di attaccare con foga. Questi tre minuti sono senz’altro più favorevoli a Edwards, che avrebbe sì la ripresa vinta, ma ha il punto di penalità per via del citato richiamo.

Dall’angolo viene detto al pugile di Porretta Terme di rimanere concentrato, e lui risponde presente visto che in generale fa entrare poco Edwards, a parte un destro sul finire del primo minuto. In qualche occasione Lenzi quasi invita, in stile sornione, l’americano a farsi sotto. Vero, a volte accade, ma altre volte l’italiano trova la misura e soprattutto mostra capacità di difendersi di ottimo livello. Il finale è fatto di colpi davvero duri, con Lenzi sempre più aggressivo e lesto a esultare quando si chiude. La split decision è a lui favorevole per 3-1 (26-30 29-27 27-29 27-29 28-28).