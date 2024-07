Diana Bacosi, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a volo: scheda e giorni di gara

Diana Bacosi è una vera leggenda del tiro a volo. Il suo palmarès parla per lei. In bacheca infatti la specialista dello skeet vanta quattro ori iridati e due medaglie olimpiche, tra cui spicca il metallo più pregiato di Rio 2016 e l’argento conquistato a Tokyo 2020. L’obiettivo per Parigi 2024 è chiaro: conquistare ancora una posizione sul podio e scrivere ulteriori pagine indelebili di storia.

Nome: Diana

Cognome: Bacosi

Luogo e data di nascita: Città della Pieve, 13/07/1987

Sport e disciplina: tiro a volo (skeet)

Quando gareggia: sabato 3 agosto (qualificazione), domenica 4 agosto (qualificazione+ev.finale)