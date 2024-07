Davide Re, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Davide Re si è rivisto in questa stagione su buoni livelli dopo due annate caratterizzate soprattutto da problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. E’ stato il migliore interprete del giro di pista e di fatto bha trascinato verso una crescita esponenziale tutto il movimento che ora si rispecchia in Luca Sito e Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e anche nel ligure che a Parigi cercherà di ben comportarsi nella gara individuale, magari superando il primo turno e di trascinare più in alto possibile la 4×400 che può fare davvero molto bene, puntando ad un posto di prestigio in finale.

Nome: Davide

Cognome: Re

Luogo e data di nascita: Milano, 16/3/1993

Sport e disciplina: atletica, 400 e staffetta 4×400 uomini

Quando gareggia: 4/5/6/7 agosto (400), 9/10 agosto (4×400 uomini)