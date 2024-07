Daisy Osakue, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Daisy Osakue è la primatista italiana del lancio del disco con il 64.57 ottenuto lo scorso anno. Non sempre riesce a dare il massimo quando veramente conta e troppo spesso è rimasta fuori dalle finali delle competizioni più importanti ma non sempre e questo lascia ben sperare in prospettiva Parigi, dopo che agli Europei di Roma ha fallito l’ingresso in finale. Serve il lancio perfetto che è nelle sue corde. La finale è un obiettivo e un sogno al tempo stesso.

Nome: Daisy

Cognome: Osakue

Luogo e data di nascita: Torino, 16/1/1996

Sport e disciplina: atletica, lancio del disco

Quando gareggia: 2/5 agosto (lancio del disco)