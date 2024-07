Coppa Davis 2024: Italia, i convocati per la fase a gironi di Bologna. C’è Sinner a guida del gruppo, prima chiamata per Darderi

Sono stati diramati oggi, con quasi due mesi di anticipo, i convocati di Filippo Volandri per la fase a gironi che, a settembre, l’Italia sosterrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Si gioca, in sostanza, dopo gli US Open, e chissà quanto l’ultimo Slam dell’anno influirà su alcuni tipi di situazioni.

I fatti conclamati, innanzitutto: le scelte di Volandri per questo passaggio in Davis ricadono su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. All’atto pratico, il numero 1 del mondo, il semifinalista di Wimbledon, il più emergente dei tricolori che così può festeggiare la prima presenza e un doppio da due finali Slam consecutive (e un’eliminazione a Wimbledon dai futuri campioni).

L’impatto degli US Open, si diceva. Non è un discorso che riguarda solo l’Italia, visto che, in altra sede, anche la Spagna ha reso noti i suoi nomi per il proprio girone e nel novero c’è anche Carlos Alcaraz. Tra lui e Sinner percorsi decisamente simili negli ultimi due anni: arrivo in Davis con fatica chiarissima nel 2022, rinuncia consapevoli dell’esperienza nel 2023. Nel caso di Jannik, si alzò un polverone incomprensibile e inutile perché la scelta di saltare la Davis aveva un senso logico dettato, appunto, da quanto accaduto l’anno precedente. Nondimeno, da quel momento è iniziata la scalata che ha portato l’altoatesino a dominare il finale di 2023, trascinare gli azzurri alla seconda Insalatiera, vincere gli Australian Open e arrivare al numero 1 del mondo.

Rimane dunque da capire se effettivamente rimarrà questo il quintetto degli azzurri o se, per le vie della Grande Mela, qualche cosa cambierà. C’è innanzitutto da rimarcare la composizione del girone azzurro, che vede ai nastri di partenza Paesi Bassi, Belgio e Brasile: allo stato attuale delle cose nulla di particolarmente insormontabile sul veloce dell’arena che tornerà, per un paio di mesi, a essere anche casa della Virtus Bologna a inizio stagione 2024-2025. Com’è come non è, per l’Italia sarà la prima uscita da detentrice del titolo conquistato a Malaga nello scorso autunno.