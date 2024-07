Come scegliere la bici perfetta per te

Spostarsi in bici non solo fa bene alla salute ma è anche un’attività che rilassa e fa bene all’ambiente, visto che tali spostamenti non producono emissioni nocive. Tuttavia, scegliere la bicicletta giusta per le proprie esigenze può essere complesso, poiché i modelli disponibili sul mercato sono numerosi.

Per selezionare il modello più adatto a sé, è essenziale considerare vari fattori, come l’uso prevalente (spostarsi in città, fare gite fuori porta, fare competizioni sportive, ecc.), il budget disponibile, l’esperienza di guida e le caratteristiche personali. In altre parole, ci sono diversi dettagli da considerare, prima di mettersi alla ricerca di una bici che possa fare al proprio caso.

La misura del telaio

Per scegliere una bici è fondamentale considerare le dimensioni del telaio, espresse in taglie. Infatti, in maniera simile a quelle dei vestiti, ogni taglia si adatta ad un tipo di corporatura differente. Generalmente le taglie dei telai vengono suddivise in “small”, “medium”, “large” o “extra large”.

Esistono diversi metodi per calcolare la taglia giusta di una bicicletta, ma per individuarla rapidamente è consigliabile consultare le tabelle delle misure riportate nella descrizione di ciascun modello. Ad esempio, se si è alti tra i 155 e i 160 centimetri, la taglia ideale per una bicicletta da strada sarebbe 46-48, mentre per una mountain bike potrebbe essere 38-40.

Il materiale

Il materiale è un altro fattore da valutare per la scelta di una bicicletta. Tra quelli più gettonati c’è l’acciaio, che offre una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche (ed è quindi adatto a chi vuole puntare più sulla robustezza che sulla leggerezza).

Al contrario, l’alluminio è molto leggero, ma meno resistente agli urti. Inoltre, è più economico rispetto ad altri materiali. Le bici in carbonio sono tra quelle tecnologicamente più avanzate: questo materiale ha un peso ridotto che migliora le prestazioni, specialmente nei modelli da corsa. I telai in carbonio variano notevolmente, si passa dai modelli costosi e molto resistenti a quelli più leggeri ma con limitazioni in termini di robustezza.

Esistono anche le biciclette in titanio, materiale estremamente leggero e resistente che offre un ottimo rapporto tra elasticità e rigidità, inoltre non arrugginisce nel tempo ma ha l’ovvio svantaggio di un costo elevato a causa della difficoltà della lavorazione di questo particolare materiale.

Tipologia

Una delle cose da valutare quando si vuol acquistare una bici è il luogo in cui la si vuol utilizzare. Ad esempio, se si ha intenzione di fare delle rilassanti passeggiate in montagna, non si può optare per le bici da corsa stradali. Insomma, in base al luogo in cui si ha intenzione di pedalare è possibile scegliere un determinato tipo di bici anziché un altro.

Questo perché ogni bici è progettata per svolgere una determinata funzione, alcune sono perfette per assorbire gli urti che derivano dal percorrere strade sconnesse e sterrate, altre, invece, sono progettate per essere estremamente leggere e per raggiungere elevate velocità, altre ancora, invece, sono progettate per fare una passeggiata rilassante oppure per trasportare la spesa a casa.

Dove acquistare la bici perfetta

I distributori di biciclette online offrono una vasta gamma di modelli, ma anche una grande selezione di accessori e componenti per personalizzare e mantenere la propria bici. Caschi, luci, lucchetti, abbigliamento tecnico e strumenti per la manutenzione sono facilmente reperibili e spesso disponibili a prezzi scontati. Inoltre, molti siti web offrono guide e consigli per la scelta e la manutenzione delle biciclette, facilitando l’acquisto anche per chi è meno esperto. Ad oggi, tra i principali rivenditori di biciclette vediamo negozi specializzati e grandi e-commerce ma anche supermercati, come ad esempio Carrefour, che oltre a vendere direttamente in negozio ha anche un catalogo online di bici in offerta, per adulti e bambini. Acquistare online può essere particolarmente vantaggioso, non solo per le offerte, ma anche perché le biciclette proposte spesso sono accompagnate da recensioni dettagliate degli utenti che possono aiutare nella scelta.