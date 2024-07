Come le campagne pubblicitarie dei marchi globali plasmano la nostra percezione degli sport

Le campagne pubblicitarie dei brand globali hanno un impatto profondo su come percepiamo gli sport. Queste vanno oltre la semplice promozione dei prodotti, sono infatti in grado di modellare una narrativa, creare degli elementi culturali e influenzare la percezione degli atleti e degli eventi sportivi. Qui esploreremo i meccanismi di queste campagne pubblicitarie e illustreremo alcune delle più famose che hanno lasciato un marchio indelebile nel mondo dello sport.

Il potere pubblicitario

Le pubblicità sportive non puntano solo a coupon e promozioni ma hanno un potere significativo nel creare delle narrazioni che vanno poi a plasmare la percezione del pubblico. Uno dei modi principali in cui ciò viene fatto è creando eroi e leggende. Le pubblicità elevano gli atleti allo status di icone culturali. Associando questi atleti ai propri marchi, le compagnie non capitalizzano solo la fama degli atleti stessi, ma aumentano anche la propria appetibilità. Questa relazione quasi simbiotica, crea un legame tra gli spettatori e gli atleti, rendendo i successi, le sfide e i trionfi di questi ultimi tanto più memorabili e di ispirazione.

Oltre a creare delle icone, i marchi sono anche esperti nella creazione di una narrativa. Costruiscono delle storie avvincenti attorno a sport e atleti, storie in grado di risuonare a livello emotivo e attirare gli spettatori in una sorta di grande avventura. Queste narrazioni ruotano attorno a temi cruciali come la perseveranza, il trionfo nelle avversità, la costante ricerca di eccellenza. Tutti temi che fanno sì che anche gli spettatori si sentano partecipi dei successi degli atleti e dei valori che questi rappresentano.

Inoltre, l’influenza e l’ampio bacino globale di influenza è un altro fattore di estrema importanza. Eventi sportivi che coinvolgono tutto il mondo come le Olimpiadi, la Coppa del Mondo FIFA e il Super Bowl attirano spettatori dai quattro angoli del globo. I marchi puntano su questi eventi per far arrivare il loro messaggio in lungo e in largo, a spettatori molto differenti, creando così un’unica cultura dello sport. Allineandosi a questi prestigiosi eventi, i marchi aumentano la propria visibilità e rilevanza su scala globale.

Campagne promozionali famose

“Just Do It” di Nike

Il ruolo di questa azienda nel mondo dello sport non si limita solo ad avere alti volumi di vendita o codici sconto Nike. La campagna lanciata nel 1988 e nota come “Just Do It” è una delle più iconiche e rilevanti nella storia delle pubblicità. Includeva atleti di diversi sport, enfatizzando la loro determinazione. La campagna ha trasceso lo sport ed è diventato un fenomeno culturale, ispirando le persone a spingersi oltre i propri limiti non sono nel mondo agonistico ma anche nella vita. Secondo Nika, le vendite sono aumentate da 877 milioni di dollari a 9,2 miliardi nella decade successiva.

Campagne Coca-Cola per la Coppa del Mondo FIFA

Coca-Cola è ormai da tempo sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA. Usando questo punto a suo favore, crea campagne di lunga durata. Spesso si concentra su temi di unità, celebrazione e l’amore per il calcio. Queste campagne hanno aiutato Coca-Cola a dare importanza al proprio marchio, rendendolo sinonimo di eventi gioiosi e internazionali. La campagna del 2018 ha raggiunto miliardi di persone in tutto il mondo, con un aumento notevole di interazione con il brand.

“Impossible is Nothing” di Adidas

Lanciata nel 2004, la campagna “Impossible is Nothing” di Adidas vedeva atleti come Muhammad Ali, David Beckham e Haile Gebrselassie. Questa si concentrava sul superare le convenzioni e rompere le barriere. Ha rinforzato la posizione di Adidas come brand, associandolo al raggiungimento di vittorie personali e record agonistici. È riuscita a far breccia tra gli spettatori grazie all’elevazione della forza di volontà degli esseri umani.

Halftime Show del Super Bowl da parte di Pepsi

Pepsi è stata lo sponsor dello Halftime Show del Super Bowl per molti anni. La loro campagna includeva talenti musicali, creando un mix di sport e intrattenimento. Associandosi all’evento sportivo più guardato negli Stati Uniti, Pepsi è riuscita a raggiungere una vasta utenza, rinforzando il proprio marchio che appare giovanile e pieno di energia. Lo Halftime Show è un evento culturale e attira gli spettatori di qualsiasi tipo, anche quelli che generalmente non guardano lo sport.

“Be Like Mike” di Gatorade

Lanciata nel 1991, questa campagna aveva come testimonial la leggenda Michael Jordan. La pubblicità incoraggiava i fan a emulare l’eccellenza del giocatore NBA. “Be Like Mike” divenne una frase iconica, aumentando la visibilità e le vendite del marchio Gatorade. Questa riuscì anche a rinforzare lo status di Jordan come icona mondiale dello sport, associando Gatorade a prestazioni atletiche di alto livello.

Conclusioni

Le pubblicità e campagne promozionali di marchi globali hanno avuto un’influenza notevole sugli sport. Creano delle narrative potenti, simboli culturali e connessioni di tipo emotivo con gli spettatori. Tramite queste campagne iconiche, realizzate in modo strategico e presentate in associazione a grandi eventi sportivi, i marchi sono in grado di vendere di più. Plasmando il modo in cui guardiamo e interagiamo con il mondo dello sport.