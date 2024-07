Classifica Tour de France 2024: Pogacar rifila oltre 6′ a Vingegaard. Beffa Ciccone: fuori dalla top10

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2024, dominando in lungo e in largo la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il fuoriclasse sloveno ha giganteggiato nell’arco delle tre settimane, conquistando anche sei successi parziali (l’ultimo oggi pomeriggio nella cronometro conclusiva a Nizza). Il capitano della UAE Emirates ha così completato l’antologica accoppiata Giro d’Italia-Tour de France nello stesso anno, riuscita per l’ultima volta a Marco Pantani nel 1998.

Tadej Pogacar ha tramortito l’intera concorrenza in montagna e anche nell’ultima prova contro il tempo, trionfando con più di sei minuti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard. Il 25enne ha messo le main sulla sua terza affermazione in carriera alla Grande Boucle, tornando sul gradino più alto del podio a tre anni di distanza dall’ultima gioia e riuscendo così a succedere a Vingegaard nell’albo d’oro. Il nordico, che aveva vinto le ultime due edizioni, ha chiuso con un ritardo di 6’17”.

Il belga Remco Evenepoel ha completato il podio, salendo sul terzo gradino con un distacco di addirittura 9’18”. Il portoghese Joao Almeida ha difeso la quarta piazza dal tentativo di rimonta dello spagnolo Mikel Landa, ma a 19′ e 20′ da Pogacar. Giulio Ciccone ha perso la decima posizione ed è uscito dalla top-10 in favore del colombiano Santiago Buitrago, che chiude alle spalle di Adam Yates, Carlos Rodriguez, Matteo Jorgenson, Derek Gee. Di seguito la classifica generale finale del Tour de France 2024.

CLASSIFICA FINALE TOUR DE FRANCE 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 1300 500 1:12″ 83:38:56

2 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 1040 380 38″ 6:17

3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 880 340 22″ 9:18

4 ALMEIDA João UAE Team Emirates 750 300 19:03

5 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 620 280 20:06

6 YATES Adam UAE Team Emirates 520 260 24:07

7 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 425 240 25:04

8 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 360 220 6″ 26:34

9 GEE Derek Israel – Premier Tech 295 210 4″ 27:21

10 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 230 200 29:03

11 CICCONE Giulio Lidl – Trek 190 190 30:42

12 YATES Simon Team Jayco AlUla 165 180 15″ 39:04

13 MARTIN Guillaume Cofidis 140 170 43:49

14 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 110 160 -20″ 46:12

15 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 100 150 46:24

16 CRAS Steff TotalEnergies 90 140 49:18

17 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 85 130 22″ 49:24

18 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 80 120 57:04

19 MAS Enric Movistar Team 70 110 6″ 1:11:05

20 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 60 100 1:11:50

21 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 50 95 1:23:11

22 BERNARD Julien Lidl – Trek 50 90 1:37:15

23 ROMO Javier Movistar Team 50 85 1:42:26

24 VERONA Carlos Lidl – Trek 50 80 1:47:13

25 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 50 75 -40″ 1:51:59

26 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 40 70 1:54:30

27 HEALY Ben EF Education – EasyPost 40 65 1:56:12

28 JEGAT Jordan TotalEnergies 40 60 2:02:36

29 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 40 55 2:03:50

30 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 40 50 10″ 2:04:25

31 HAIG Jack Bahrain – Victorious 35 45 2:11:33

32 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 35 40 2:14:21

33 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 35 35 2:15:39

34 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility 35 30 2:18:34

35 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 35 25 2:21:37

36 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 35 25 2:26:59

37 JUNGELS Bob Red Bull – BORA – hansgrohe 35 25 2:29:05

38 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 35 25 2:31:42

39 ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL 35 25 2:41:39

40 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL 35 25 2:42:13

41 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 25 25 2:43:41

42 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 25 25 2:47:36

43 POELS Wout Bahrain – Victorious 25 25 2:54:52

44 SOLER Marc UAE Team Emirates 25 25 2:55:47

45 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek 25 25 2:57:02

46 PACHER Quentin Groupama – FDJ 25 25 4″ 3:15:07

47 KULSET Johannes Uno-X Mobility 25 25 -30″ 3:17:42

48 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 25 25 3:19:25

49 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 25 25 3:26:11

50 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 25 25 3:26:55

51 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 20 25 3:33:54

52 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 20 25 16″ 3:35:56

53 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 20 25 3:35:58

54 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 20 25 4″ 3:36:34

55 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 20 25 11″ 3:38:58

56 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 15 25 3:40:17

57 CORT Magnus Uno-X Mobility 15 25 3:41:57

58 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 15 25 3:44:19

59 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 15 25 3:45:24

60 SOBRERO Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 15 25 3:46:46

61 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 25 3:47:39

62 VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL 25 6″ 3:48:02

63 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 25 3:48:17

64 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike 25 3:48:34

65 GAUDU David Groupama – FDJ 25 3:49:23

66 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 25 3:52:08

67 HIRT Jan Soudal Quick-Step 25 3:54:00

68 COSTA Rui EF Education – EasyPost 25 3:54:10

69 GOOSSENS Kobe Intermarché – Wanty 25 3:56:05

70 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 25 3:56:28

71 ARANBURU Alex Movistar Team 25 3:57:53

72 FORMOLO Davide Movistar Team 25 3:59:41

73 WILLIAMS Stephen Israel – Premier Tech 25 3:59:57

74 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 25 2″ 4:00:13

75 POLITT Nils UAE Team Emirates 25 4:03:21

76 PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 25 4:07:39

77 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty 25 4:07:59

78 QUINN Sean EF Education – EasyPost 25 4:10:38

79 LAZKANO Oier Movistar Team 25 4:10:41

80 WELLENS Tim UAE Team Emirates 25 4:20:49

81 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 25 10″ 4:23:21

82 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 25 4:23:27

83 NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 25 4:23:43

84 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 25 4:26:27

85 HALLER Marco Red Bull – BORA – hansgrohe 25 4:26:52

86 MOSCON Gianni Soudal Quick-Step 25 4:26:54

87 GIBBONS Ryan Lidl – Trek 25 4:28:44

88 LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 25 4:28:54

89 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 25 4:30:03

90 GRELLIER Fabien TotalEnergies 25 4:33:40

91 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 25 18″ 4:33:56

92 GACHIGNARD Thomas TotalEnergies 25 4:38:30

93 TEUNISSEN Mike Intermarché – Wanty 25 4:40:14

94 GESCHKE Simon Cofidis 25 4:40:30

95 VAN MOER Brent Lotto Dstny 25 4:42:29

96 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 25 4:44:05

97 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 25 4:45:12

98 GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa – B&B Hotels 25 4:46:12

99 LAURANCE Axel Alpecin – Deceuninck 25 4:46:25

100 BISSEGGER Stefan EF Education – EasyPost 25 4:46:55

101 CHAMPOUSSIN Clément Arkéa – B&B Hotels 25 4:49:59

102 RUSSO Clément Groupama – FDJ 25 4:51:24

103 VERCHER Mattéo TotalEnergies 25 6″ 4:55:14

104 COQUARD Bryan Cofidis 25 4:56:46

105 TILLER Rasmus Uno-X Mobility 25 4:56:51

106 TURGIS Anthony TotalEnergies 25 10″ 4:59:48

107 VERMEERSCH Gianni Alpecin – Deceuninck 25 5:02:07

108 ZINGLE Axel Cofidis 25 5:04:30

109 VAN DEN BERG Marijn EF Education – EasyPost 25 5:07:55

110 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 25 5:08:12

111 ARNDT Nikias Bahrain – Victorious 25 5:08:28

112 ACKERMANN Pascal Israel – Premier Tech 25 12″ 5:10:14

113 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty 25 42″ 5:12:47

114 ALLEGAERT Piet Cofidis 25 5:16:14

115 TURNER Ben INEOS Grenadiers 25 5:17:11

116 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 25 5:17:26

117 PAGE Hugo Intermarché – Wanty 25 5:17:59

118 REX Laurenz Intermarché – Wanty 25 5:18:20

119 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 25 8″ 5:19:56

120 VAN POPPEL Danny Red Bull – BORA – hansgrohe 25 5:22:16

121 BEULLENS Cedric Lotto Dstny 25 5:23:17

122 DEGENKOLB John Team dsm-firmenich PostNL 25 5:24:08

123 DURBRIDGE Luke Team Jayco AlUla 25 5:26:37

124 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 25 5:26:45

125 LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step 25 5:27:51

126 DILLIER Silvan Alpecin – Deceuninck 25 5:31:21

127 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 25 5:33:22

128 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Deceuninck 25 42″ 5:34:33

129 GRIGNARD Sébastien Lotto Dstny 25 5:36:52

130 VANHOUCKE Harm Lotto Dstny 25 5:37:11

131 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 25 8″ 5:39:42

132 DUJARDIN Sandy TotalEnergies 25 5:40:58

133 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 25 5:46:24

134 GHYS Robbe Alpecin – Deceuninck 25 5:55:14

135 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 25 10″ 5:57:41

136 MCLAY Daniel Arkéa – B&B Hotels 25 5:58:08

137 MOZZATO Luca Arkéa – B&B Hotels 25 5:59:36

138 BOL Cees Astana Qazaqstan Team 25 6:08:11

139 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny 25 6:12:21

140 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team 25 6:22:46

141 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 25 -30″ 6:23:11