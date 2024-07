Ciclismo, le startlist delle cronometro di oggi alle Olimpiadi: orari degli italiani, programma, tv, streaming

Anche il ciclismo inizia con le Olimpiadi. Le prime prove su strada saranno quelle dedicate alla cronometro: uomini e donne concorreranno sullo stesso percorso di 34,2 chilometri fra le strade di Parigi e per raggiungere il tanto agognato oro a cinque cerchi.

Si comincia alle 14.30 con la prova femminile. 35 le atlete iscritte, tra cui spicca Elisa Longo Borghini che difenderà i colori italiani. La fuoriclasse della Lidl-Trek arriva all’appuntamento esaltata dal successo al Giro d’Italia, ma non appare tra le favorite d’obbligo della prova, ruolo che spetta alla statunitense Chloe Dygert.

Alle 16.32 invece la gara maschile. Un iscritto in mento, 34 totali, e due azzurri; Alberto Bettiol proverà a strappare un risultato di rilievo nella sua gara, ma le speranze azzurre si basano su Filippo Ganna. In un percorso per specialisti può fare la differenza, ma contro di lui ci sono due avversari di grido come Remco Evenepoel e Joshua Tarling.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della cronometro individuale maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CICLISMO OLIMPIADI 2024, LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO FEMMINILE

14:30:00 35 PINTAR Urska SLO 3 OCT 1985

14:31:30 34 TANG Xin CHN 7 JAN 2001

14:33:00 33 HASHIMI Yulduz AFG 8 JUL 2000

14:34:30 32 TSERAKH Hanna AIN 7 SEP 1998

14:36:00 31 LUDWIG Cecilie Uttrup DEN 23 AUG 1995

14:37:30 30 KOPECKY Julia CZE 10 AUG 2004

14:39:00 29 LACH Marta POL 26 MAY 1997

14:40:30 28 KNIBB Taylor USA 14 FEB 1998

14:42:00 27 BIRIUKOVA Yuliia UKR 24 JAN 1998

14:43:30 26 BUJAK Eugenia SLO 25 JUN 1989

14:45:00 25 BARIL Olivia CAN 10 OCT 1997

14:46:30 24 INGABIRE Diane RWA 17 JUL 2001

14:48:00 23 DRONOVA Tamara AIN 13 AUG 1993

14:49:30 22 KROEGER Mieke GER 18 JUL 1993

14:51:00 21 CADZOW Kim NZL 18 DEC 2001

14:52:30 20 AHTOSALO Anniina FIN 27 AUG 2003

14:54:00 19 BENITO PELLICER Mireia ESP 30 DEC 1996

14:55:30 18 SOMRAT Phetdarin THA 6 JUN 1995

14:57:00 17 CORDON RAGOT Audrey FRA 22 SEP 1989

14:58:30 16 BJERG Emma Norsgaard DEN 26 JUL 1999

15:00:00 15 van DIJK Ellen NED 11 FEB 1987

15:01:30 14 HARTMANN Elena SUI 12 DEC 1990

15:03:00 13 NIEDERMAIER Antonia GER 20 FEB 2003

15:04:30 12 ZABELINSKAYA Olga UZB 10 MAY 1980

15:06:00 11 KIESENHOFER Anna AUT 14 FEB 1991

15:07:30 10 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka POL 22 APR 1997

15:09:00 9 KOPECKY Lotte BEL 10 NOV 1995

15:10:30 8 LONGO BORGHINI Elisa ITA 10 DEC 1991

15:12:00 7 JENCUSOVA Nora SVK 14 APR 2002

15:13:30 6 LABOUS Juliette FRA 4 NOV 1998

15:15:00 5 VOLLERING Demi NED 15 NOV 1996

15:16:30 4 HENDERSON Anna GBR 14 NOV 1998

15:18:00 3 SCHWEINBERGER Christina AUT 29 OCT 1996

15:19:30 2 BROWN Grace AUS 7 JUL 1992

15:21:00 1 DYGERT Chloe USA 1 JAN 1997

CICLISMO OLIMPIADI 2024, LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO MASCHILE

16:32:00 34 ANSARI Amir EOR 19 AUG 1999

16:33:30 33 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

16:35:00 32 SYRITSA Gleb AIN 14 APR 2000

16:36:30 31 BETTIOL Alberto ITA 29 OCT 1993

16:38:00 30 PITHIE Laurence NZL 17 JUL 2002

16:39:30 29 ED DOGHMY Achraf MAR 19 NOV 1999

16:41:00 28 COSTA Rui POR 5 OCT 1986

16:42:30 27 LAZKANO LOPEZ Oier ESP 7 NOV 1999

16:44:00 26 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

16:45:30 25 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002

16:47:00 24 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

16:48:30 23 GROSSSCHARTNER Felix AUT 23 DEC 1993

16:50:00 22 VALTER Attila HUN 12 JUN 1998

16:51:30 21 SAINBAYAR Jambaljamts MGL 4 SEP 1996

16:53:00 20 GIRMAY Biniam ERI 2 APR 200

16:54:30 19 VAUQUELIN Kevin FRA 26 APR 2001

16:56:00 18 SKJELMOSE Mattias DEN 26 SEP 2000

16:57:30 17 WAERENSKJOLD Soeren NOR 12 MAR 2000

16:59:00 16 GEE Derek CAN 3 AUG 1997

17:00:30 15 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999

17:02:00 14 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

17:03:30 13 SHEFFIELD Magnus USA 19 APR 2002

17:05:00 12 SCHACHMANN Maximilian GER 9 JAN 1994

17:06:30 11 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

17:08:00 10 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000

17:09:30 9 PLAPP Lucas AUS 25 DEC 2000

17:11:00 8 FOSS Tobias NOR 25 MAY 1997

17:12:30 7 BJERG Mikkel Norsgaard DEN 3 NOV 1998

17:14:00 6 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

17:15:30 5 TARLING Josh GBR 15 FEB 2004

17:17:00 4 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

17:18:30 3 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

17:20:00 2 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

17:21:30 1 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

CALENDARIO CRONOMETRO CICLISMO PARIGI 2024

Ore 14.30 Partenza prima ciclista gara femminile

Ore 15.55 circa Arrivo ultima ciclista gara femminile

Ore 16.32 Partenza primo corridore gara maschile

Ore 17.55 circa Arrivo ultimo corridore gara maschile

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.



Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.