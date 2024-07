Ciclismo: il pm di Trento ha riaperto le indagini per il caso Pantani

Marco Pantani, un nome che resterà per sempre nel cuore di tutti gli appassionati del ciclismo e degli appassionati di sport italiani in generale. Sono passati vent’anni quest’anno da quel tragico 14 febbraio 2024 che gli costò la vita.

Ed oggi, ad addirittura 25 anni di distanza dal lontanissimo 1999, si riapre il caso che sconvolse il Giro d’Italia di quell’anno. Per chi non lo ricordasse il Pirata stava dominando la Corsa Rosa e poi venne escluso per un valore di ematocrito nel sangue non consentito.

Negli anni si è urlato più volte al complotto per le tante circostanze legate a questa operazione contro Pantani. La Procura di Trento ha deciso di riaprire le indagini guardando al presunto giro di scommesse che c’era dietro l’allontanamento del Pirata.

Tra i primi ad essere ascoltato c’è Renato Vallanzasca che è in carcere a Bollate: uno dei più noti criminali italiani, che aveva già rilasciato dichiarazioni sull’argomento, parlando di un giro mafioso alle spalle dell’uscita di scena di Pantani.