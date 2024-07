Chiara Pellacani, Olimpiadi Parigi 2024 tuffi: scheda e giorni di gara

Seconda Olimpiade della carriera per Chiara Pellacani. La romana arriva a Parigi, però, con maggiore esperienza e con ambizioni decisamente più importanti rispetto a tre anni fa. Pellacani cercherà di raggiungere la finale dai tre metri, dove poi si cercherà un piazzamento importante. Insieme ad Elena Bertocchi aprirà l’Olimpiade con la prova del sincro femminile con le azzurre che sono sicuramente tra le coppie indiziate per il podio, in una gara che potrebbe dare la prima medaglia all’Italia a Parigi 2024.

Nome: Chiara

Cognome: Pellacani

Luogo e data di nascita: Roma, 12 Settembre 2002

Sport e disciplina: Tuffi

Quando gareggia: sabato 27 Luglio (finale 3m sincro), mercoledì 7 Agosto (preliminari 3m), giovedì 8 Agosto (semifinale 3m), venerdì 9 Agosto (finale 3m)