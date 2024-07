Chi è arrivato ultimo al Tour de France? Ballerini evita la “maglia nera” all’ultima tappa…

La maglia nera è entrata nel mito del ciclismo: era il simbolo che identificava l’ultimo in classifica al Giro d’Italia, l’opposto della maglia rosa che premia il migliore in gruppo. Un’idea nata nel secondo dopoguerra, una casacca rimasta in vita dal 1946 al 1951 e poi riesumata nel 1967, prima di sparire definitivamente e lasciare soltanto un simpatico ricordo a tutti gli appassionati. La lotta per conquistarla era sempre serratissima, anche perché era previsto un lauto premio in denaro. I leggendari duelli tra Sante Carollo e Luigi Malabrocca sono stati consegnati alla storia del ciclismo.

Una tradizione tutta italiana, anche se vecchia di una settantina d’anni. Al Tour de France non è mai esistita (anche se nel 2022 l’ultimo in classifica ricevette una vacanza come premio). L’ultimo in classifica in una grande corsa a tappe fa sempre notizia e riceve sempre gli applausi del gruppo e degli appassionati, anche perché completare uno sforzo di questa caratura e rimanere sempre dentro il tempo massimo non è mai certo. Chi è arrivato ultimo al Tour de France 2024? Mark Cavendish ha raggiunto questo traguado, dopo aver conquistato un successo di tappa che gli ha permesso di diventare il più vincente della storia alla Grande Boucle.

Il velocista britannico ha chiuso al 141mo posto con un ritardo di 6 ore, 23 minuti, 11 secondi dallo sloveno Tadej Pogacar, che ha alzato al cielo l’ambito trofeo sul gradino più alto del podio a Nizza. Il 39enne della Astana Qazaqstan Team sembra ormai prossimo a salutare il professionismo e oggi ha chiuso in ultima posizione, tra l’altro subendo il sorpasso in graduatoria proprio nella cronometro conclusiva in Costa Azzurra.

Ieri, infatti, lo sprinter era penultimo a 6’13’57” da Pogacar e aveva un margine di 1’03” sul compagno di squadra Davide Ballerini. Oggi, però, il ciclista italiano è andato più veloce nella prova contro il tempo e ha superato il compagno di squadra per 25 secondi in classifica generale, chiudendo al 140mo posto a 6h22’46” dal vincitore.