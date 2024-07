Che balzo di Musetti nel ranking ATP! Superato anche Rune con la semifinale a Wimbledon. E se avanzasse ancora…

Un Lorenzo Musetti di grande qualità continua nel suo sogno a Wimbledon. Il toscano ha sconfitto in cinque set il californiano Taylor Fritz e per la prima volta in carriera si è qualificato al penultimo atto di un Major. Farlo nel Tempio del tennis è ancora più significativo, su una superficie come l’erba che ha in sé storia e fascino.

Lorenzo è diventato il quarto tennista italiano, dopo Nicola Pietrangeli (1960), Matteo Berrettini (2021) e Jannik Sinner (2023), a raggiungere la semifinale in questo Slam e questo riscontro, chiaramente, ha dei riflessi molto importanti per la classifica mondiale. Con l’approdo in semifinale, infatti, il carrarino è salito a quota 2330, al 16° posto virtuale.

Sul suo cammino ci sarà ora il sette volte vincitore dei Championships, Novak Djokovic, e il tutto riporta alla mente l’ultimo incrocio dei due al Roland Garros, con la vittoria del serbo in cinque set. In caso di qualificazione alla Finale, Musetti si porterebbe a quota 2830, al 14° posto virtuale, firmando il nuovo best ranking, infine col successo nel torneo l’azzurro schizzerebbe a quota 3530, al 12° posto virtuale.

Di seguito le varie proiezioni del ranking ATP:

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 15 LUGLIO

Ranking lunedì 1° luglio: 1620, 25° posto.

Punti da scartare lunedì 15 luglio: 90 (Wimbledon 2023).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2330 punti, 16° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2830 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3530 punti, 12° posto virtuale.