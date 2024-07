Catalin Tecuceanu, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Catalin Tecuceanu è l’uomo di punta nel mezzofondo veloce per l’Italia. Ha cambiato pelle nell’ultimo anno e forse deve ancora in parte digerire dal punto di vista tattico un passaggio più forzato che lo tenga nel vivo della gara fin dalla prima parte e la capacità di cambiare passo negli ultimi 200 metri, con le accelerazioni per cui è diventato famoso. Si è migliorato, tanto, quest’anno e a Parigi punta ad un posto in finale, dopo il bronzo agli Europei.

Nome: Catalin

Cognome: Tecuceanu

Luogo e data di nascita: Tecuci (Romania), 9/9/1999

Sport e disciplina: atletica, 800

Quando gareggia: 7/8/9/10 agosto (800)