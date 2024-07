Carlo Macchini, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Carlo Macchini sarà il grande specialista all’interno della squadra di ginnastica artistica ed è l’uomo su cui si punta maggiormente a livello individuale per provare a sparigliare le carte in una finale di specialità. Il marchigiano si giocherà tantissimo alla sbarra, dove in carriera è già stato argento agli Europei: l’obiettivo è quello di raggiungere l’atto conclusivo e poi essere un’autentica mina vagante dall’alto di un esercizio di grande qualità. Dovrà fornire un contributo pregevole alla squadra per sognare concretamente il risultato di rilievo nel team event.

Nome: Carlo

Cognome: Macchini

Luogo e data di nascita: Ancona, 5 maggio 1996

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Sabato 27 agosto (qualificazioni), eventuale lunedì 29 luglio (finale a squadre), eventuale mercoledì 31 luglio (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)