Canottaggio, Oppo-Soares: “Il nostro obiettivo era la finale. Adesso daremo tutto”

Stefano Oppo e Gabriel Soares sono in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’equipaggio azzurro ha vinto la seconda semifinale del doppio pesi leggeri maschile e venerdì andranno a caccia di una medaglia, in quella che sarà anche l’ultima finale di questa specialità ai Giochi.

L’Italia conduce dall’inizio alla fine, battendo Grecia e Norvegia. Gli azzurri hanno anche con il secondo crono generale, solamente dietro al doppio olandese che è il favorito per la medaglia d’oro.

Le dichiarazioni di Oppo dal sito federale: “Il nostro obbiettivo era la finale e l’abbiamo raggiunto, direi anche bene perché l’importante era vincere, soprattutto per noi stessi e dimostrare che stiamo bene. È stata una gara combattuta, ma ce l’aspettavamo, non abbiamo vinto in scioltezza ma siamo stati bravi a fare la nostra gara tenendo a bada la Grecia che ci insidiava. La sensazione è stata buona, meglio anche della batteria. Ora pensiamo a recuperare ed essere pronti per il 2 agosto. L’Irlanda la conosciamo, sappiamo che è tosta come anche la Svizzera, ma noi siamo pronti e sappiamo di dover lottare perché nessuno ci regala nulla. Il pubblico è quello che ci dà la carica, compresa la mia famiglia che non era presente né a Rio né ovviamente a Tokyo, ma oggi è qui e tifa per noi, insieme a tutta l’Italia”

Così ha commentato Soares: “Ora siamo in finale, questo volevamo e lo abbiamo centrato bene, ora ci riposiamo e il 2 agosto ci daremo dentro. Abbiamo fatto il nostro percorso per stare avanti, cercando di stravolgere la strategia degli altri avversari, e ci siamo riusciti anche se pensavamo di fare proprio così la gara: tosta, ma buona e con un ritmo efficace. In finale vedremo, noi daremo il massimo del massimo, cercando il miglior risultato finale possibile. Avvertiamo il sostegno da parte di tutti, da chi è qui a chi è rimasto in Italia e nel mio caso anche in Brasile, dove ho famiglia e molti amici, e il tifo di questa Olimpiade è straordinario. Siamo pronti, carichi e decisi”