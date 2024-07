Canottaggio, i primi titoli vanno a Paesi Bassi e Regno Unito. Italia d’argento col 4 di coppia, in finale il doppio pl

Assegnati i primi titoli nel canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024: le finali del quattro di coppia senior premiano i Paesi Bassi nel settore maschile ed il Regno Unito nel comparto femminile. L’Italia festeggia l’argento dell’imbarcazione dei Cavalieri delle Acque e registra la qualificazione all’ultimo atto del doppio pesi leggeri maschile, mentre il due senza senior maschile gareggerà per il settimo posto.

Nel quattro di coppia senior maschile i Paesi Bassi vincono in 5’42″00, rifilando agli azzurri 2″40, mentre la Polonia sale sul terzo gradino del podio con un distacco di 2″59, a 0″19 dall’Italia. Quarta piazza per il Regno Unito a 4″51, molto più attardate la Germania, quinta a 8″62, e la Svizzera, sesta a 16″04.

Nel quattro di coppia senior femminile il titolo olimpico va al Regno Unito, vittorioso in 6’16″31, al culmine di un duello serratissimo con i Paesi Bassi, secondi in 6’16″46, a 0″15. Bronzo alla Germania in 6’19″70, che a sua volta brucia la Svizzera, quarta in 6’20″12. Staccate l’Ucraina, quinta in 6’23″05, e la Cina, sesta in 6’27″08.

Nel doppio pesi leggeri maschile l’Italia vince la seconda semifinale in 6’22″85, davanti alla Grecia, seconda in 6’23″36, ed alla Norvegia, terza in 6’26″62. Il crono degli italiani è il secondo complessivo: nella prima semifinale il miglior tempo assoluto è opera dell’Irlanda, che domina e chiude in 6’21″88, facendo meglio di 0″97 rispetto agli azzurri. In Finale A ci saranno anche Svizzera e Cechia.

Nel due senza senior maschile l’Italia chiude al quinto posto nella seconda semifinale in 6’45″86, lontana dalla terza posizione che avrebbe garantito l’accesso all’ultimo atto, al quale prenderanno parte, invece, Romania, Regno Unito, Irlanda, Croazia, Svizzera e Spagna. Gli azzurri torneranno in gara per il settimo posto assoluto.

Nel doppio pesi leggeri femminile passano all’atto conclusivo Regno Unito, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Romania, Grecia ed Irlanda, mentre nel due senza senior femminile si qualificano per la Finale A Paesi Bassi, Romania, Grecia, Australia, Stati Uniti e Lituania.