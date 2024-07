Canottaggio, Comini/Codato sopravvivono al ripescaggio nel due senza delle Olimpiadi, gli otto non brillano

Altra giornata di canottaggio olimpico un archivio. Tre gli equipaggi italiani che erano impegnati quest’oggi, con un piccolo, timido sorriso per Davide Comini e Giovanni Codato.

Il due senza tricolore ha infatti un parziale riscatto. La coppia azzurra chiude al secondo posto la gara di ripescaggio alle spalle alle spalle del duo svizzero composto da Roman Roeoesli ed Andrin Gulich, vincitori in 6’47”38, ma i due azzurri sono rimasti in linea in 6’50”31, rimanendo avanti alla coppia statunitense.

Maluccio invece l’otto maschile: Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, guidati dal timoniere Alessandra Faella, non trovano il bandolo della matassa nella propria batteria, decidendo di tirare i remi in barca negli ultimi 200 metri. La Gran Bretagna si prende agevolmente il passaggio in finale assieme agli Stati Uniti.

Anche lo storico debutto dell’otto femminile non è fortunato. Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato e Veronica Bumbaca, con timoniere Emanuele Capponi sono terze nella seconda batteria vinta comodamente dalla Romania, che vola direttamente in finale raggiungendo la Gran Bretagna; le azzurre sono rimaste comunque in scia agli Stati Uniti per 1500 metri per poi tirare i remi in barca nel finale, chiudendo in 6’28”47 e giocandosi tutto con le atlete statunitensi, Australia, Canada e Danimarca.