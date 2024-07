Canottaggio, anche Guerra-Gobbi ai ripescaggi nel doppio femminile alle Olimpiadi

Il canottaggio azzurro continua a non ingranare alle Olimpiadi di Parigi. Dopo Nicolò Carucci e Matteo Sartori nel doppio maschile, anche Clara Guerra e Stefania Gobbi dovranno passare dalle forche caudine dei ripescaggi nel doppio femminile, dopo una prova decisamente sotto la sufficienza.

Sin fai primi metri della prima batteria le azzurre hanno faticato parecchio, rimanendo inchiodate alla quinta piazza. Già dopo 1000 metri il margine si amplia ad oltre due secondi, e le azzurre così alzano direttamente bandiera bianca, arrivando in 7’15”51, lontanissime anche dal quarto posto delle olandesi Lisa Scheenaard e Martine Veldhuiss, anche loro ai ripescaggi.

Batteria vinta comodamente per la Nuova Zelanda, con Brooke Francis e Lucy Spoors che si impongono in 6’51”68 con le britanniche Mathilda Hodgkin Byrne e Rebecca Wilde seconde a stretto giro di posta dopo aver condotto nei primi 1500 metri. Terzo posto invece per gli Stati Uniti con Sophia Vitas e Kristi Wagner.

Le azzurre dovranno dunque vedersela con Lituania, Cina e Norvegia nel ripescaggio di domani mattina alle 10.10 nelle acque di Vaires-Sur-Merne. Ma ci sarà bisogno di qualcosa di più per poter ambire a un posto nelle semifinali.