Canoa velocità, Mondiali U23 e Juniores: sette equipaggi italiani in finale

Seconda giornata dei mondiali di canoa sprint Under 23 e Juniores di scena a Plovdiv. Sono sette gli equipaggi italiani che sono riusciti ad arrivare in finale per le medaglie.

U23

Finale per Federico Zanutta, Achille Spadacini, Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato: per loro è ultimo atto nel K4 500 grazie al secondo posto alle spalle dell’Ungheria, ma a soli due decimi dal miglior tempo dei magiari. Sorride anche Giorgia Lacalamita, che stravince la sua semifinale del K1 1000 con due secondi di margine sulla tedesca Gesine Ragwitz, e la coppia composta da Sara Del Gratta e Achille Spadacini nel K2 500 misto.

Semifinale comoda per Lucrezia Zironi nel K1 500: le prime cinque accedevano in finale, la classe 2002 si prende il successo nella quarta batteria in 2’00”509, un crono abbastanza più lento degli altri di cinque secondi. Stesso risultato per Marco Tontodonati nel C1 500, ma con un passaggio scontato: sei in gara, tutti e sei al turno successivo, tanto che il suo 2’07”030 è sì lento, ma non giudicabile. Assieme a Samuele Veglianti sarà invece protagonista nella finale B, dopo il sesto posto in semifinale

Olympia Della Giustina costretta alle semifinali sia nel C1 200 che nel C1 500: nella prima gara è terza, con quattro decimi di ritardo dalla polacca Katarzyna Szperkiewicz (48”278), è invece seconda nella mezza distanza a quasi un secondo dall’ungherese Reka Opavszky (2’15”477)

JUNIORES

Sorride il K4 500 femminile: Alessandra Centrone, Sofia Zucca, Elena Maria Murtas e Sophia Vianello vincono la loro semifinale in 1’38”859 e accedono alla finale di domattina. Nella controparte maschile Francesco Valerosi, Enrico Laudati, Giulio Maria Zugna e Damiano Chenet sono invece quarti e primi degli esclusi: per loro un finale B.

Semifinale per Anastasia Insabella, una delle più giovani dell’intera competizione (classe 2009): l’azzurra è seconda nel K1 500 in 1’58”842 alle spalle della spagnola Yaiza Novo, abbassando i giri del motore dopo i primi 250 metri furiosi. E nel pomeriggio ottiene invece il pass per la finale nei 1000 metri, vincendo la sua semifinale in 4’22”501 avanti all’ungherese Kinga Molnar e ad Anastasiia Kravchenko, e nel K2 500 misto con Enrico Laudati. Bene anche Giulio Maria Zugna e Samuele Pedralli: terzo posto nella semifinale del K2 1000 e finale di domani conquistata.

Dovranno passare dalle semifinali Riccardo Caporuscio e Valerio Roscioli, sesti nella loro batteria del C2 1000 in 3’57”347, lontani dal terzo posto che avrebbe significato finale. Eliminati invece nella mezza distanza con il settimo posto in semifinale