Canoa slalom, Nicolas Gestin domina la discesa C1 ed è oro olimpico

Un oro scritto in calce sin da sabato. Nicolas Gestin stravince davanti al proprio pubblico la gara C1 di canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi, mandando in visibilio tutti i suoi supporters accorsi a Vaires-sur-Merne in una gara purtroppo orfana di Raffaello Ivaldi dopo la brutta prova della semifinale.

Senza storia doveva essere e senza storia è stata. Sin dal primo giorno di gare il ventiquattrenne transalpino è stato il più veloce di tutti, risultando l’unico a scendere sotto i 90 secondi sabato e figurando ancora come il migliore in semifinale. E anche oggi ha confermato il pronostico, già estremamente dalla sua parte.

Gestin è stato davvero esagerato. Si vedeva che ne aveva molto, molto di più rispetto a tutti gli altri e, porta dopo porta, aumenta tanto il margine sui suoi avversari: il francese chiude in 91.36, dando distacchi siderali a tutti. Il britannico Adam Burgess chiude secondo in 96.84, terzo gradino del podio invece per Matej Benus (Slovacchia) in 97.03.