Canoa slalom, Marta Bertoncelli ultima qualificata nella semifinale olimpica della canadese

Obiettivo raggiunto per Marta Bertoncelli nella canoa slalom. L’azzurra raggiunge la semifinale nella specialità della canadese: un compito sicuramente non arduo, poiché erano tre le eliminate in questa fase di batterie sulle ventuno iscritte alla competizione a Cinque Cerchi.

Basta attendere le prime tre atlete in acqua, quelle con i pettorali più alti: la giapponese Haruka Okazaki, la canadese Lois Betteridge e l’irlandese Michaela Corcoran non riescono a migliorare il loro crono e ad andare sotto il 112.68 dell’azzurra della prima prova, che così può scendere senza ansie nelle acque di Vaires-sur-Marne.

Nemmeno la sua seconda prova è scintillante. Una prima parte positiva, ma stavolta i tocchi di porta sono alla 15 e alla 21, l’azzurra riesce a migliorare il suo crono in 110.43, ma anche le avversarie abbassano i loro tempi e l’italiana diventa diciottesima ed ultima delle qualificate.

Non ci sono variazioni in vetta alla classifica: Gabriela Satkova rimane prima con il tempo della prima manche in 99”44, davanti a Jessica Fox, lontana 61 centesimi, la quale però nella seconda manche ha registrato la miglior prestazione pomeridiana in 103”10.