Canoa slalom, Marta Bertoncelli quattordicesima nella prima manche olimpica della canadese

Una manche di ‘assaggio’ per Marta Bertoncelli. Quattordicesimo tempo per l’azzurra nella canadese, specialità della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi: in una prima batteria in cui le ventuno partecipanti hanno ‘assaggiato’ il percorso di Vaires-sur-Merne per la prima volta, l’azzurra non ha dovuto faticare per prendersi quantomeno un posto nella parte medio-bassa della classifica.

Una prova condizionata da due tocchi di palina, in porta 1 ed in porta 14, che l’hanno retrocessa di almeno sei posizioni, con un crono di 112″28. Ma per ora può bastare, poiché fra le tre alle sue spalle, è difficile che riescano a migliorare sensibilmente il loro tempo prima di piazzarsi avanti all’azzurra, poiché saranno in diciotto ad accedere in semifinale.

Miglior crono della prima manche che va alla ceca Gabriela Satkova in 99″44, che riesce a piazzarsi avanti all’australiana Jessica Fox, fresca campionessa del kayak slalom, per 61 centesimi. Più lontana l’andorrana Doria Vilarrubla in 101″28. Per la seconda manche, e per scoprire i nomi delle diciotto semifinaliste, bisognerà attendere le 16.40.