Canoa slalom, Giovanni De Gennaro guardingo nel kayak: dodicesimo posto dopo la prima manche

Chiusa anche la prima manche maschile della gara del kayak nella canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Giovanni De Gennaro non entusiasma appieno in questa prima discesa nelle acque di Vaires-sur-Marne, chiudendo al dodicesimo posto la propria prova.

Una gara guardinga quella dell’azzurro, che viene penalizzato da un tocco di palina alla porta 2 che gli infligge due secondi di penalità. Un errorino che lo fa retrocedere di parecchio, poiché la classifica di questa prima manche è davvero strettissima.

Basti pensare che, a parte il francese Titouan Castryck, primo in 83.71, ed il ceco Jiri Prskavek, subito dietro per tre soli centesimi, gli atleti dal terzo al sedicesimo posto sono concentrati in poco più di quattro secondi. Poco male, poiché sui ventiquattro atleti presenti in gara saranno in venti ad accedere alle semifinali e presumibilmente un crono sotto i 90 secondi dovrebbe essere abbastanza per passare il turno.

La seconda manche dovrebbe cominciare attorno alle 17.30; gli organizzatori provano a spingere il più possibile, poiché è prevista una tormenta attorno alle 18.00, con gli atleti costretti a scapicollarsi per portare a termine la prova.