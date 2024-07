Canoa slalom, Giovanni De Gennaro accede alla semifinale del kayak alle Olimpiadi con il terzo tempo

Dimostrazione di forza per Giovanni De Gennaro nella prova di kayak della canoa slalom olimpica. Nelle acque di Vaires-sur-Marne il campione europeo in carica si qualifica alle semifinali, migliorando la propria posizione nella seconda manche e salendo fino alla terza piazza al termine dei due round.

L’ultimo atto non sembrava essere in discussione nonostante il dodicesimo crono della prima prova. In tanti prima di lui non erano riusciti a migliorare il proprio tempo, o almeno a migliorarlo tanto da sopravanzarlo. Dunque Giovanni è potuto scendere in acqua con relativa tranquillità, ma con l’intenzione di dimostrare qualcosa.

Stavolta la sua prova è senza sbavature ed arriva dunque un netto miglioramento, abbattendo il suo crono di oltre tre secondi: il suo 85.34 vale il terzo posto assoluto, nonostante l’azzurro non sembri soddisfattissimo della sua prova.

Difatti il francese Titouan Castryck dimostra di poter scendere parecchio con il suo crono, abbassandolo fino ad un irreale 80.09. Davanti a Di Gennaro anche il ceco Jiri Prskavec in 84.90. L’amo è però lanciato, Giovanni vuole pescare una medaglia.