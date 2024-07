Calendario tuffi oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 29 luglio, tv, streaming

Seconda giornata per i tuffi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le prime medaglie nel sincro femminile dai tre metri, oggi si assegneranno quelle del sincro maschile dalla piattaforma. La Cina va a caccia della seconda medaglia d’oro consecutiva, con la coppia composta da Lian Junjie e Yang Hao che va a caccia della vittoria.

La Gran Bretagna è sicuramente la principale rivale della Cina ed in gara ci sarà Thomas Daley, una delle star mondiali dei tuffi. Il britannico farà coppia con Noah Williams e sicuramente puntano alla medaglia. Altra coppia da medaglia sono sicuramente gli australiani Cassiel Rousseau e Domonic Bedggood e gli ucraini Kiril Boliukh ed Oleksii Sereda.

Nella lotta per le medaglie si possono assolutamente inserire anche i canadesi Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray, i messicani Kevin Berlin Reyes e Randal Willars Valdez. In gara anche i tedeschi Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk e Timo Barthel ed in francesi Lois Szymack e Gary Hunt

Le competizioni olimpiche di tuffi si svolgeranno da sabato 27 Luglio a sabato 10 Agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 4 (252 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO TUFFI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 29 luglio

Ore 11.00 – Finale 10 metri sincro maschile

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.