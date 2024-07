Calendario tennis oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 31 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono scattate sabato per quanto riguarda il tennis: dopo la prima giornata di pioggia, le temperature sono salite tantissimo e hanno reso davvero duri e particolarmente complicati i match di ieri. Programma che però va avanti tra quarti di finale e ottavi di finale in tutti i tabelloni.

Piatto caldo in casa Italia che sarà l’ottavo di finale di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Una sfida già andata in scena due volte quest’anno, con i due successi del carrarino prima sulla terra di Montecarlo e poi a Wimbledon ai quarti di finale. Inoltre andrà in scena il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli olandesi Wesley Koohlof e Demi Schuurs. Una sfida complicata per i due azzurri contro due grandi doppisti, inoltre andrà valutata la condizione fisica da parte di Errani dopo il grande sforzo di ieri sera nell’ottavo di finale di doppio femminile con Jasmine Paolini.

CALENDARIO TENNIS PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 31 luglio

Court Philippe Chatrier

Sessione diurna

Ore 12:00 (1) DJOKOVIC Novak (SRB) vs KOEPFER Dominik (GER) – ottavi di finale singolare maschile

KERBER Angelique (GER) vs (6) ZHENG Qinwen (CHN) – quarti di finale singolare femminile

Sessione serale

Ore 19.00 ALCARAZ / NADAL (ESP) vs (4) KRAJICEK / RAM (USA) – quarti di finale doppio maschile

(12) KOSTYUK Marta (UKR) vs (13) VEKIC Donna (CRO) – quarti di finale singolare femminile

Court Suzanne Lenglen

Ore 12:00 MOUTET Corentin (FRA) vs (9) PAUL Tommy (USA) – ottavi di finale singolare maschile

SAFIULLIN Roman (AIN) vs (2) ALCARAZ Carlos (ESP) – ottavi di finale singolare maschile

(8) COLLINS Danielle (USA) vs (1) SWIATEK Iga (POL) – quarti di finale singolare femminile

(3) ZVEREV Alexander (GER) vs POPYRIN Alexei (AUS) – ottavi di finale singolare maschile

KICHENOK / KICHENOK (UKR) vs COLLINS / KRAWCZYK (USA) – ottavi di finale doppio femminile

Court Simonne Mathieu

Ore 12:00 (12) BAEZ Sebastian (ARG) vs (8) TSITSIPAS Stefanos (GRE) – ottavi di finale singolare maschile

(9) KREJCIKOVA Barbora (CZE) vs SCHMIEDLOVA Anna Karolina (SVK) – quarti di finale singolare femminile

(13) AUGER-ALIASSIME Felix (CAN) vs (4) MEDVEDEV Daniil (AIN) – ottavi di finale singolare maschile

(6) RUUD Casper (NOR) vs CERUNDOLO Francisco (ARG) – ottavi di finale singolare maschile

(3) GAUFF / FRITZ (USA) vs DABROWSKI / AUGER-ALIASSIME (CAN) – quarti di finale doppio misto

Court 14

Ore 13:00 (11) MUSETTI Lorenzo (ITA) vs (7) FRITZ Taylor (USA) – ottavi di finale singolare maschile

(1) GAUFF / PEGULA (USA) vs MUCHOVA / NOSKOVA (CZE) – ottavi di finale doppio femminile

(3) FRITZ / PAUL (USA) vs HAASE / ROJER (NED) – ottavi di finale doppio maschile

WANG / ZHANG (CHN) vs (2) PEREZ / EBDEN (AUS) – quarti di finale doppio misto

Court 6

Ore 13.30 MACHAC / PAVLASEK (CZE) vs (2) KRAWIETZ / PUETZ (GER) – quarti di finale doppio maschile

EBDEN / PEERS (AUS) vs KOEPFER / STRUFF (GER) – quarti di finale doppio maschile

WD 2 BOULTER / WATSON (GBR) vs (6) HADDAD MAIA / STEFANI (BRA)

XD QF SINIAKOVA / MACHAC (CZE) vs SHIBAHARA / NISHIKORI (JPN)

Court 7

Ore 13.30 ERRANI / VAVASSORI (ITA) vs SCHUURS / KOOLHOF (NED) – quarti di finale doppio misto

(5) DABROWSKI / FERNANDEZ (CAN) vs ANDREEVA / SHNAIDER (AIN) – ottavi di finale doppio femminile

AOYAMA / SHIBAHARA (JPN) vs (2) KREJCIKOVA /SINIAKOVA (CZE) – ottavi di finale doppio femminile

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.