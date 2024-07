Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi venerdì 26 luglio iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un paio di giornate preliminari riservate ad alcuni incontri di calcio, pallamano, rugby a 7 e ai ranking round di tiro con l’arco, i Giochi entrano nel vivo con la Cerimonia d’Apertura. A partire dalle ore 19.30 avrà luogo uno dei momenti più iconici della rassegna a cinque cerchi: le delegazioni dei Paesi che partecipano all’evento sportivo più importante al mondo sfileranno in una maniera decisamente particolare.

Per la prima volta nella storia, infatti, la Cerimonia d’Apertura non si svolgerà all’interno di uno Stadio, ma lungo la Senna: gli atleti percorreranno sei chilometri lungo il fiume della metropoli transalpina a bordo di alcune barche. L’Italia sfilerà per 91ma, guidata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Ci sarà poi l’iconica accensione del braciere e verranno pronunciati i vari discorsi, il tutto in un clima di festa e accompagnato da grandi coreografie.

La giornata verterà interamente sulla Cerimonia d’Apertura, non ci saranno eventi sportivi in programma. Le gare torneranno protagoniste sabato 27 luglio, con l’assegnazione delle prime medaglie. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 26 luglio

Ore 19.30 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Parigi 2024 – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 1

PROGRAMMA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIARI 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

Oggi non sono previste gare. La delegazione italiana, guidata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, sfilerà per 91ma lungo la Senna durante la Cerimonia d’Apertura.