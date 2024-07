Calendario calcio Olimpiadi Parigi 2024: orari giornalieri, tv, streaming, programma di tutte le partite

Il calcio sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Questo sport incomincerà in realtà già mercoledì 24 luglio con i primi incontri della fase a gironi. Le sedici squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che il torneo è aperto a Nazionali Under 23, con un massimo di tre fuori quota per ciascun Paese.

L’Italia non è purtroppo riuscita a qualificarsi all’evento, alla pari dell’attesissimo Brasile. Si preannuncia una grande battaglia per la conquista delle medaglie tra Spagna, Francia, Argentina. Attenzione a possibili outsider come USA, Giappone, Paraguay, Ucraina o ai Paesi africani che cercano sempre il colpaccio: Marocco, Guinea, Mali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CALCIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 24 luglio

15.00 Uzbekistan vs Spagna

15.00 Argentina vs Marocco

17.00 Egitto vs Repubblica Dominicana

17.00 Guinea vs Nuova Zelanda

19.00 Giappone vs Paraguay

19.00 Iraq vs Ucraina

21.00 Mali vs Israele

21.00 Francia vs USA

Sabato 27 luglio

15.00 Repubblica Dominicana vs Spagna

15.00 Argentina vs Iraq

17.00 Uzbekistan vs Egitto

17.00 Ucraina vs Marocco

19.00 Nuova Zelanda vs USA

19.00 Israele vs Paraguay

21.00 Giappone vs Mali

21.00 Francia vs Guinea

Martedì 30 luglio

15.00 Repubblica Dominicana vs Uzbekistan

15.00 Spagna vs Egitto

17.00 Ucraina vs Argentina

17.00 Marocco vs Iraq

19.00 USA vs Guinea

19.00 Nuova Zelanda vs Francia

21.00 Paraguay vs Mali

21.00 Israele vs Giappone

Venerdì 2 agosto

15.00 Quarto di finale maschile 1

17.00 Quarto di finale maschile 2

19.00 Quarto di finale maschile 3

21.00 Quarto di finale maschile 4

Lunedì 5 agosto

18.00 Semifinale maschile 1

21.00 Semifinale maschile 2

Giovedì 8 agosto

15.00 Finale per il bronzo maschile

Venerdì 9 agosto

18.00 Finale per l’oro maschile

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

IN TV PER GLI ABBONATI: L’OFFERTA DI EUROSPORT E SKY

I Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K.

IN TV GRATIS E IN CHIARO: LA PROPOSTA DELLA RAI

La Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2 e RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

IN STREAMING PER GLI ABBONATI: DISCOVERY+, SKY GO, NOW, DAZN

Su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

IN STREAMING GRATIS: LA COPERTURA DELLA RAI

Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.