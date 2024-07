Calcio, la Spagna vince l’esordio alle Olimpiadi. Pari spettacolare tra Marocco e Argentina

Non sono mancate le emozioni e le sorprese nelle prime due partite del torneo olimpico di calcio maschile. La cerimonia d’apertura di Parigi 2024 ci sarà tra due giorni, ma sono già iniziate le sfide con i primi match di Gruppo B e Gruppo C. Vittoria per la Spagna, pareggio spettacolare tra Argentina e Marocco.

GRUPPO B

Argentina-Marocco 2-2

Sfiora l’impresa la squadra marocchina, una delle possibili outsiders per le medaglie. Dominio africano nella prima parte di gara che porta la firma di Soufiane Rahimi che addirittura sigla una doppietta: nel recupero del primo tempo la rete del vantaggio al termine di un’azione orchestrata perfettamente da El Khannouss ed Akhomach, mentre il raddoppio al 50′ su rigore. Ad accorciare le distanze ci pensa Giuliano Simeone, al 68′, mentre il finale è incandescente. 15′ di recupero, addirittura due traverse centrate da Otamendi ed Amione, prima del gol di Medina al 106′.

GRUPPO C

Uzbekistan-Spagna 1-2

La Nazionale iberica, una delle candidate per l’oro, riesce a spuntarla con gran fatica contro una compagine uzbeka molto ben organizzata. Al 26′ passano in vantaggio le Furie Rosse su calcio piazzato: colpo di testa vincente di Pubill. Gli uzbeki non ci stanno e pareggiano nel recupero della prima frazione grazie ad un rigore dell’attaccante della Roma Shomurodov. Gli spagnoli mettono le marce alte nella ripresa e Gomez è protagonista: prima in negativo, sbagliando un rigore al 59′, poi trovando il vantaggio al 62′. Ultimi assalti pericolosi per gli asiatici, ma Tenas e compagni si salvano.