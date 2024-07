Calcio: la Spagna e il Giappone si assicurano il passaggio del turno a Parigi 2024

Comincia a farsi più delineato il quadro del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il secondo turno di partite infatti due squadre hanno staccato il pass per la fase successiva, mentre tanti altri team si trovano invischiati in una situazione di grande equilibrio.

Ma andiamo con ordine. Nel raggruppamento A i padroni di casa della Francia pur faticando sono riusciti a battere la Guinea per 1-0 sfruttando la rete di Sildillia al 75′. Primi tre punti ottenuti poi dagli Stati Uniti, i quali hanno passeggiato sulla Nuova Zelanda per 1-4 con un tris calato nel primo tempo: un rigore di Mihailovic apre le marcature all’ottavo giro di orologio, precedendo il raddoppio di Zmmerman (12′) e il 3-0 di Busio al 30’. Il poker arriva invece al 58’ della seconda frazione con Aaronson, preludio della rete della bandiera ad opera di Randall al 78’

Nel raggruppamento B vittoria dell’Argentina che, dopo la più che discussa sconfitta inflitta dal VAR nel match inaugurale contro il Marocco, ha superato per 3-1 l’Iraq in una partita risolta solo alla seconda frazione. A passare in vantaggio per primi sono stati i sudamericani, sfruttando la rete di Almada al 13’ su assist di Alvarez. Ma l’Iraq, non senza sorprese, pareggia i conti in pieno recupero prima del duplice fischio, sfruttando goal di Hussein. Dopo diciassette minuti di stallo, la compagine albiceleste si porta di nuovo avanti al 62′ con Gondu, per poi timbrare il 3-1 messo a referto da Fernandez all’85’.

Non senza sorprese l’Ucraina ha battuto il Marocco per 2-1: una vera e propria impresa riuscita in un modo rocambolesco. Sul parziale di 1-0 maturato grazie alla rete di Kryskiv al 21’ del primo tempo, gli europei rimangono in 10 per l’espulsione di Salyuk per una vistosa trattenuta. Dal dischetto Rahimi non sbaglia, ripristinando gli equilibri al 64’. Sarà dunque Krasnopir a regalare la gioia ai compagni, superando il portiere avversario all’ottavo minuto di di extra time

Nel girone C secondo successo consecutivo poi per la Spagna, abile a imporsi per 1-3 sulla Repubblica Domenicana in un incontro dalle dinamiche simili a quello dell’Argentina. Gli iberici sigillano lo 0-1 al 24’, per poi essere raggiunti da Montes De Oca al 38’. Solo nella ripresa le furie rosse passeranno di nuovo in vantaggio, avanzando prima con Baena (55’) e, successivamente, con Gutierrez al 70’. Vittoria di misura invece per l’Egitto, passato ai danni dell’Uzbekistan per 0-1 con la firma di Ahmed Kouka (11’).

Nel raggruppamento D non sbaglia il Giappone, uscito vittorioso dal confronto con il Mali grazie al goal di Yamamoto trovato all’82’. Primo sorriso poi per i Paraguay, il quale ha ben arginato l’Israele per 2-4. Fernandez al 25’ porta in vantaggio i sudamericani al 53’, salvo venire puniti al 53’ da Gandelman che, con orgoglio, rimette il match in piedi. La qualità del Paraguay si manifesta al 69’ con il 2-1 di Enciso. Israele però non ci sta e, dopo aver sbagliato un rigore, ritrova di nuovo il pari con Gloukh a dieci minuti dalla fine. L’incontro si decide allora nel recupero, quando Fabian Balbuena e Fernandez trascinano i loro compagni verso una vittoria palpitante.

In virtù di quanto successo Spagna e Giappone si sono assicurati virtualmente il passaggio del turno. Di seguito le classifiche aggiornate

TORNEO CALCIO OLIMPIADI PARIGI 2024: LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

GIRONE A

Pos Pld W D L GF GA GD Pts 1 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 2 1 0 1 4 4 0 3 3 2 1 0 1 3 5 −2 3 4 2 0 0 2 1 3 −2 0

GIRONE B

Pos Pld W D L GF GA GD Pts 1 2 1 0 1 4 3 +1 3 2 2 1 0 1 3 3 0 3 3 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Iraq 2 1 0 1 3 4 −1 3

GIRONE C

Pos Pld W D L GF GA GD Pts 1 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 2 0 1 1 1 3 −2 1 4 2 0 0 2 1 3 −2 0

GIRONE D