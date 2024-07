Calcio, gli ultimi match della 1a giornata delle Olimpiadi vedono la vittoria della Francia e l’1-1 tra Mali e Israele

Va ufficialmente in archivio la prima giornata della fase a gironi del torneo di calcio dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. La giornata odierna, infatti, prevedeva che tutte le 16 squadre scendessero in campo per farci subito un quadro della situazione. Alle ore 21.00 il programma proponeva i due incontri conclusivi: Francia-Stati Uniti e Mali-Israele. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

FRANCIA – USA 3-0

Il secondo match del Girone A si è disputato allo stadio Velodrome di Marsiglia ed i padroni di casa hanno iniziato davvero con il piede giusto. Dopo un primo tempo di rodaggio concluso a reti bianche, i “Galletti” hanno dilagato nel secondo tempo. Vantaggio griffato Lacazette al minuto 61, quindi raddoppio immediato di Olise al 69° per il 2-o che chiude i conti. Nel finale c’è tempo ancora per il 3-0 di Bade al minuto 85 che manda i titolo di coda all’esordio della Francia nel torneo olimpico.

MALI – ISRAELE 1-1

La seconda partita del Girone D è andata in scena al Parco dei Principi di Parigi. L’andamento è stato davvero incredibile. Gli africani, infatti, hanno dominato, almeno sulla carta. 24 conclusioni (contro 7) verso la porta avversaria (7 delle quali tra i pali), 66% di possesso palla e 9 calci d’angolo contro 1. Punteggio finale, però, di 1-1. Non solo, Israele è addirittura passata a condurre al 57° minuto di gioco grazie ad un autorete di Diallo. Reazione immediata del Mali che pareggia subito i conti con Doumbia al 63°, ma l’assalto finale non sortisce effetti e si chiude sull’1-1.

LE CLASSIFICHE DOPO LA PRIMA GIORNATA

CLASSIFICA GIRONE A: Francia 3. Nuova Zelanda 3. Guinea 0. USA 0.

CLASSIFICA GIRONE B: Marocco 3. Iraq 3. Argentina 0. Ucraina 0.

CLASSIFICA GIRONE C: Spagna 3. Egitto 1. Repubblica Dominicana 1. Uzbekistan 0.

CLASSIFICA GIRONE D: Giappone 3. Israele 1. Mali 1. Paraguay 0.