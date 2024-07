Calcio femminile: sei punti di penalizzazione per il Canada alle Olimpiadi per il ‘caso droni’

Si complica enormemente il cammino del Canada nel torneo olimpico di calcio femminile a Parigi. La Nazionale della Foglia d’Acero, campionessa a Cinque Cerchi in carica, è stata punita in maniera esemplare dopo lo scandalo droni, venendo reputata responsabile di quanto successo.

In virtù di questo, la FIFA ha utilizzato la mano pesante: il Canada è stato penalizzato di 6 punti nella classifica del Gruppo A, oltre ad aver ricevuto una multa di 200.000 franchi svizzeri e ad aver subito la sospensione della coach Beverly Priestman e dei collaboratori Joseph Lombardi e Jasmine Mander per un anno.

Le canadesi si trovano dunque in difficoltà: nonostante la vittoria contro la Nuova Zelanda, le campionesse in carica si trovano a -3 in classifica, con un inevitabile quarto posto. Il match di domani contro la Francia diventa dunque già decisivo per il passaggio del turno, ma potrebbe anche non bastare.