Calcio femminile: Katoto trascina la Francia alle Olimpiadi, Canada eroico. Ecco chi passa ai quarti

Termina con tante certezze la prima fase del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi, mercoledì 31 luglio, è andato infatti in scena l’ultimo turno della cosiddetta fase a gironi, che ha decretato il quadro per i quarti di finale, al via il prossimo 3 agosto.

Nel Girone A bella reazione delle padrone di casa della Francia che, dopo il KO con il Canada, hanno battuto la Nuova Zelanda per 1-2 assicurandosi di chiudere in testa al proprio raggruppamento. Match rognoso per le transalpine che, dopo aver trovato il vantaggio con la solita Katoto al 22, hanno subito il pareggio delle avversarie al 42’ con Taylor. La bomber del Paris Saint Germain firma poi il 2-1 nelle battute iniziali della ripresa (49’), scacciando così i fantasmi.

Malgrado i sei punti di penalizzazione inflitti a seguito dello scandalo droni, il Canada strappa comunque il passaggio ai quarti al termine di un incontro molto duro contro la Colombia, il cui equilibrio è stato spezzato da Gilles che, al 61’, ha messo a referto il goal vittoria che ha regalato la gioia alle nordamericane, ancora sotto shock per quanto accaduto all’interno del proprio staff. La squadra sudamericana si è comunque garantita l’accesso alla fase ad eliminazione diretta passando come migliore terza.

Nel girone B percorso netto per gli Stati Uniti, team che ha incasellato il terzo successo consecutivo superando l’Australia per 1-2 affidandosi alle reti di Rodman (43’) e di Albert (77’). Di Kennedy invece la rete delle rivali, arrivata al primo minuto di recupero. Ad approfittare del K.O delle oceaniche è stata invece la Germania che, passeggiando per 1-4 contro lo Zambia, si è assicurata il passaggio del turno contando sui sigilli di Schuller (10’, 61’) di Bull (47’) e di Senss (97’). Sul parziale di 2-0 Banda aveva provato a riaprire i giochi segnando al 49’, salvo subire poi la superiorità delle teutoniche.

Nel girone C chiude e a punteggio pieno la Spagna, abile a regolare il Brasile (rimasto in 10 a causa di un’entrata davvero killer di Marta, a tacchetti spianati sulla nuca di un’avversaria in chiusura di primo tempo) per 0-2 affidandosi ai sigilli di del Castillo (68’) e di Putellas in pieno recupero. Una sconfitta che brucia per la compagine verdeoro, comunque ai quarti come migliore terza.

Tutto facile invece per il Giappone, squadra che chiude al secondo posto dopo essersi imposta per 3-1 ai danni della Nigeria segnando tre reti tutte nel primo tempo: Hanamano apre le marcature al 22’; il raddoppio arriva dieci minuti di orologio dopo con Tanaka, quindi Echegini al 42’ prova a rimettere in carreggiata le africane. Ma sarà Kitagawa poco prima del duplice fischio a ripristinare il vantaggio di due unità.

Di seguito le classifiche definitive della prima fase .

CALCIO FEMMINILE A PARIGI 2024: LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A

Classifica NOC Squadra PG V S P GF GC DR TCS Pti 1 FRA Francia 3 2 0 1 6 5 +1 -1 6 Q 2 CAN Canada 3 3 0 0 5 2 +3 -3 3 Q 3 COL Colombia 3 1 0 2 4 4 0 -8 3 Q 4 NZL Nuova Zelanda 3 0 0 3 2 6 -4 -1 0

GIRONE B

Classifica NOC Squadra PG V S P GF GC DR TCS Pti 1 USA Stati Uniti d’America 3 3 0 0 9 2 +7 -4 9 Q 2 GER Germania 3 2 0 1 8 5 +3 -2 6 Q 3 AUS Australia 3 1 0 2 7 10 -3 -3 3 4 ZAM Zambia 3 0 0 3 6 13 -7 -7 0

GIRONE C