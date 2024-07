Calcio femminile: Canada, Francia e USA vincono nella prima giornata a Parigi 2024. La Germania supera l’Australia

Iniziano senza particolari sorprese le Olimpiadi di Parigi 2024 per ciò che concerne il torneo di calcio femminile. In occasione della giornata inaugurale infatti sono stati rispettati quasi tutti i pronostici della vigilia, anche se alcuni match hanno già offerto degli spunti di riflessione molto interessanti.

Il day 1 di competizioni si è aperto con l’incontro valido per il Girone A che ha visto confrontarsi il Canada e la Nuova Zelanda. Una partita particolarmente tesa (visto quanto successo nelle ore appena precedenti), risolta dalla compagine nordamericana per 2-1 in rimonta. All’inizio sono infatti le oceaniche a passare in vantaggio, trovando al 13’ il goal dello 0-1 con Barry su assist di Kitching. Il pareggio canadese arriva invece in pieno recupero grazie a Lacasse prima del duplice fischio. Dopo tre cambi le giocatrici medaglia d’oro a Tokyo 2020 riescono poi a trovare il sigillo della vittoria arrivato con Viens a dieci giri di orologio dalla fine.

Parte con un successo anche l’altro team di lusso del raggruppamento A: la Francia, squadra che si è imposta per 3-2 sulla Colombia al termine di una partita di non semplice lettura. Nella prima frazione le transalpine sono infatti letteralmente padrone del campo: al 6’ la bomber Katoto apre le marcature, lasciando poi spazio a Dali (18’) e firmando il tris al 42’. Prestazione gigante per la numero 12 in forza al Paris Saint Germain, candidata a diventare una delle grandi protagoniste della rassegna a cinque cerchi.

Tuttavia nella ripresa un rigore trasformato da Usme al 54’ riaccende le speranze delle sudamericane che, sfruttando l’inerzia, accorciano ulteriormente le distanze al 64’ con Pavi. Ma i tentativi di riacciuffare le favorite padrone di casa saranno vanificati da Ramirez che, in tre minuti, riceve un doppio giallo lasciando le compagne in dieci.

Nel raggruppamento B da segnalare la vittoria di personalità da parte della Germania, abile a regolare senza patemi una squadra tutt’altro che semplice da addomesticare come l’Australia chiudendo i conti con il risultato di 3-0, score maturato grazie alle reti di Hegering (24’) e dall’uno-due micidiale del secondo tempo ad opera di Shuller (64’) e Brand (68’). Successo in scioltezza poi per gli Stati Uniti, a cui sono bastate tre reti nei primi venticinque minuti per arginare la Zambia. Da menzionare la trascinatrice Swanson, autrice di una doppietta firmata a distanza sessanta secondo (24’ e 25’) dando così il colpo del K.O dopo la rete dell’1-0 firmata da Rodman. Grande comunque l’orgoglio delle africane, riuscite a non prendere l’imbarcata nonostante un’espulsione a Zulu arrivata al 30’ dopo il check al VAR.

Nel Girone C buon inizio per la Spagna che, con una remuntada, ha archiviato la pratica Giappone vincendo per 2-1. Ad illudere le asiatiche ci ha pensato Fujino al 13’; un vantaggio provvisorio durato appena nove minuti: Bonmati infatti al 22’ ripristina gli equilibri, per poi siglare il sigillo della vittoria al 74’ con Caldentey. Vince di misura anche il Brasile sulla Nigeria, per merito della rete di Gabi arrivata al 37’ del primo tempo. Il secondo turno del calcio femminile si disputerà domenica 28 luglio.

PARIGI 2024: LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DEL TORNEO DI CALCIO FEMMINILE

GIRONE A

Pos Pld W D L GF GA GD Pts 1 1 1 0 0 3 2 +1 3 2 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 1 0 0 1 2 3 −1 0 4 1 0 0 1 1 2 −1 0

GIRONE B

Pos Pld W D L GF GA GD Pts 1 1 1 0 0 3 0 +3 3 1 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 1 0 0 1 0 3 −3 0 4 1 0 0 1 0 3 −3 0

GIRONE C