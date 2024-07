Calcio femminile, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari partite 31 luglio, tv, streaming

Quest’oggi, mercoledì 31 luglio, si svolgerà la terza giornata della fase a gironi del torneo olimpico di calcio femminile ai Giochi di Parigi 2024. Il programma odierno prevede lo svolgimento di sei partite, alcune di queste particolarmente interessanti.

Tra gli incontri di cartellone spicca la sfida tra Colmbia e Canada, squadre che deve cercare ancora la qualificazione dopo la penalità di 6 punti inflitta per il caso droni. Interessante anche il vìs-a-vìs tra Spagna e Brasile oltre che quello tra Australia e Stati Uniti.

Ricordiamo che attualmente gravitano al primo posto dei rispettivi raggruppamenti Colombia (3 punti, gruppo A), USA (6 punti, gruppo B) e Spagna (6 punti, gruppo C

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle sei partite odierne valevoli per il torneo femminile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI OGGI

Gruppo C: Giappone – Nigeria (ore 17:00, Stade de la Beaujoire, Nantes)

Gruppo C: Brasile – Spagna (ore 17:00, Stade de Bordeaux, Bordeaux)

Gruppo B: Zambia – Germania (ore 19:00, Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne)

Gruppo B: Australia – USA (ore 19:00, Stade Vélodrome, Marsiglia)

Gruppo A: Nuova Zelanda – Francia (ore 21:00, Stade de Lyon, Lione)

Gruppo A: Colombia – Canada (ore 21:00, Stade de Nice, Nizza)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.