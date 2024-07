Boxe, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara. Anche l’Italia protagonista con Mouhiidine e Testa

Diamo uno sguardo a ciò che riserverà la boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Squadra azzurra protagonista, con otto pugili e almeno un paio di chance pesantissime per allori importanti. Di seguito i favoriti principali nelle 13 categorie di peso che si vedranno nella capitale francese.

UOMINI

51 kg – Dalle Olimpiadi del 2021 ad oggi l’uomo forse maggiormente emerso in questa fattispecie è il kakzako Saken Bibossinov, campione iridato a Belgrado nel 2021. Attenzione però sia all’uzbeko Hasanboy Dusmantov e all’USA Roscoe Hill.

57 kg – Sono fondamentalmente due gli uomini forti della situazione, l’uzbeko Abdumalik Khalolov e l’americano Jahmal Harvey, che sono stati i maggiori protagonisti recenti della scena globale.

63,5 kg – Discorso che può essere tra Ait Beka Jugurtha, che ha fatto benissimo nelle competizioni africane in quota Algeria, Sofiane Oumiha, francese che tra le altre cose è già professionista (sebbene con pochi combattimenti), e anche l’uzbeko Ruslan Abdullaev, già campione mondiale nella categoria superiore.

71 kg – Inevitabile dare i favori del pronostico al titolare della corona mondiale Aslambek Shymbergenov, ormai da anni peraltro protagonista di primo livello. Per tutte le altre medaglie parecchia incertezza.

80 kg – In una categoria dove Salvatore Cavallaro qualcosa per le medaglie potrebbe anche tentarlo, parte con importanti favori il campione iridato Nurbek Oralbay. Ma attenzione anche al cubano Arlen Lopez.

92 kg – Come facilmente intuibile, sono due i potenziali destinati a un ennesimo duello. Da una parte Julio Cesar La Cruz per Cuba, dall’altra Aziz Abbes Mouhiidine per l’Italia. Ma attenzione alle classiche mine vaganti…

+92 kg – Categoria non completamente scontata, quella i cui pesi variano enormemente. Teoricamente l’uzbeko Bakhodir Jalolov e il kazako Kamshybek Kunkabayev sono i favoriti, ma occhio allo spagnolo Ayoub Ghadfa.

DONNE

50 kg – Inutile girarci intorno: qui la favorita nettissima, salvo cataclismi, è una delle dominatrici della scena degli ultimi anni, la turca Buse Naz Cakiroglu. Per tutte le altre, Giordana Sorrentino compresa, il discorso pare più sulle medaglie.

54 kg – C’è una campionessa mondiale in carica, in quota Cina Taipei (alias Taiwan), che intende farsi strada anche qui, ed è Hsiao-wen Huang. Il suo compito non sarà facile (chiedere anche alla marocchina Widad Bertal), e in questo può inserirsi, anche se non per un discorso vittoria, Sirine Charaabi.

57 kg – Può essere il torneo di Irma Testa. E a ragione, visto che l’azzurra dal bronzo di Tokyo è solo migliorata. Non c’è però molto di scontato. Torneo con possibili sorprese al di là dell’azzurra, della kazaka Karina Ibragimova e della bulgara Svetlana Staneva.

60 kg – Un nome è quello che brilla sopra tutti, quello della brasiliana Beatriz Ferreira, due titoli mondiali, un argento olimpico, un argento anche iridato. Rimane da vedere se la stella di Kellie Harrington riuscirà a imporsi di nuovo a Parigi, con chiamata verso (e per) l’Irlanda.

66 kg – Altro caso di categoria nella quale è difficile che qualcuna possa togliere di mano le grandi soddisfazioni a un’unica pugile, nel caso la turca Buse Naz Surmeneli, omonima della sua collega nei 50 kg e di comprovata forza. Può provare a insidiarla la capoverdiana Ivanusa Moreira.

75 kg – Difficile decifrare la situazione qui. C’è una campionessa mondiale, l’indiana Lovlina Borgohain, ma ci sono anche gli altri nomi principi del ranking di categoria di peso, sui quali spicca la mozambicana Rady Gramane, nel picco sportivo della carriera dopo un bronzo iridato e tanto ben distinguersi in Africa.