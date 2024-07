Bolelli e Vavassori numeri 1 alle Olimpiadi! Cambiano le teste di serie in doppio dopo il forfait di Sinner

Jannik Sinner ha dato forfait alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero 1 del mondo non si presenterà ai Giochi a causa di una tonsillite, privando l’Italia di una delle stelle più conosciute dell’intera spedizione a cinque cerchi. La rinuncia del tennista italiano ha generato uno scossone nel computo delle teste di serie del torneo di singolare (tutti sono avanzati di una posizione, ora al vertice figura Novak Djokovic davanti a Carlos Alcaraz) e modifica le carte in tavola anche in doppio.

Ora i numeri 1 del seeding sono diventati Andrea Vavassori e Simone Bolelli, coppia italiana che in stagione ha giocato le finali degli Australian Open e del Roland Garros (perdendo entrambi gli atti conclusivi dei tornei dello Slam). Gli azzurri cercheranno di farsi strada sulla terra rossa della capitale francese e proveranno a battagliare per le medaglie, il sorteggio in programma giovedì 25 luglio ci dirà se il loro cammino sarà fattibile o se sarà irto di difficoltà.

A questo punto i numeri 2 del seeding diventano i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, mentre salgono al terzo e al quarto posto gli statunitensi Taylor Fritz / Tommy Paul e Rajeev Ram / Austin Krajicek (USA). Diventano quinti i britannici Joel Salisbury e Neal Skupski, seguiti dagli argenti Andres Molteni e Maximo Gonzalez e dai croati Mate Pavic e Nikola Mektic.