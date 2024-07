BOATO D’ORO! Nicolò Martinenghi fa scoppiare l’Italia di gioia: batte tutti i fenomeni ed è campione olimpico dei 100 rana!

Nicolò Martinenghi irreale. Il nuotatore lombardo ha conquistato la medaglia d’oro dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024, in questa seconda giornata di Finali e semifinali. Un risultato del tutto inatteso, perché la condizione non era assolutamente perfetta. Tuttavia, Tete ha saputo vincere questa prova con la testa perché tutti non sono riusciti a ottenere dei crono clamorosi.

È stato un atto conclusivo lento, se si guarda alla prestazione pura, chissà anche per via di questa piscina poco profonda. Bravissimo Martinenghi a prendere i “pezzi” sparsi dei suoi avversari sul piano vasca, riuscendo a prevalere con il crono di 59.03. Dopo Domenico Fioravanti a Sydney 2000 in quelle magiche due vasche della rana, il sogno si è replicato.

Per Martinenghi era l’oro che mancava, dopo quelli agli Europei e ai Mondiali nel proprio palmares, e quel bronzo di Tokyo si è trasformato nel metallo più pregiato. Una vittoria al tocco, interrompendo il regno di Adam Peaty su questa distanza e precedendo chi lo aveva battuto ai Mondiali di Doha di quest’anno, Nic Fink (59.05). Due argenti per questa gara.

Grandissima delusione per il cinese Qin Haiyang. L’asiatico era già apparso piuttosto lontano dai crono migliori della sua stagione e il 59.50 (settimo) è stato un po’ la cartina di tornasole di quanto questa Finale sia stata molto lontana dalle previsioni, ma dolcissima per il squadra azzurra. Per l’Italia è la sesta medaglia d’oro alle Olimpiadi nel nuoto.