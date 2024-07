BMX freestyle, Kieran Darren David Reilly primo nelle qualifiche alle Olimpiadi

Si è conclusa la prima giornata di gare per la BMX freestyle alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel pomeriggio sono andate in scena le gare per quanto riguarda il park uomini, con le finali che andranno in scena domani. Il migliore è stato il britannico Kieran Darren David Reilly con la media di 91.21, per lui miglior punteggio in entrambe le run: si candida ovviamente alla medaglia d’oro.

Alle sue spalle lo statunitense Marcus Christopher con 89.48, mentre al terzo posto troviamo l’australiano Martin Logan in 89.39. Da segnalare la quinta piazza dell’idolo di casa Anthony Jeanjean. Non c’erano italiani presenti in questa gara.