BMX freestyle, Hannah Roberts prima nelle qualificazioni alle Olimpiadi 2024

Si è aperta l’avventura ai Giochi Olimpici per quanto riguarda il BMX freestyle del ciclismo: nella mattinata sono andate in scena le qualificazioni del park femminile. Sulle dodici atlete in gara, nove hanno ottenuto il pass per l’ultimo atto, che si disputerà domani.

Ad aggiudicarsi il round di qualificazione è stata la statunitense Hannah Roberts, favorita per il titolo: 91.45 la media delle due run dell’americana che domani andrà a caccia dell’oro. Alle sue spalle 91.03 per la cinese Yawen Deng (miglior risultato della seconda run il suo 91.70), poi l’altra cinese Jiaqi Sun con 87.83. Poco dietro anche la statunitense Perris Benegas e la ceca Iveta Miculycova.