Berrettini-Kotov, definito l’orario nell’ATP di Kitzbuhel 2024: dove vederlo in tv e streaming

Dopo una sola giornata di riposo, Matteo Berrettini è pronto a scendere nuovamente in campo domani contro il russo Pavel Kotov per il primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuhel 2024. Sulla terra rossa austriaca il tennista romano va a caccia di un altro exploit, dopo il trionfo di Gstaad, per continuare a risalire il ranking e confermare la sua crescita.

Nessun precedente tra i due, con l’azzurro che parte sicuramente con i favori del pronostico nonostante l’incognita legata ad una possibile stanchezza per le tante partite ravvicinate. In palio un posto al secondo turno contro il cileno n.2 del seeding Alejandro Tabilo, con Berrettini che vuole consolidare il suo ritorno nella top50 mondiale e mettere in cascina punti preziosi per i prossimi mesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Kotov, primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuhel 2024. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-KOTOV KITZBUHEL 2024

Martedì 23 luglio

Terzo match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Pavel Kotov – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul centrale, si disputeranno i match Gaston-Altmaier e Ofner-Neumayer.

