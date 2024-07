Beach volley: colpaccio alle Olimpiadi per Carambula/Ranghieri! Battuti in tre set van de Velde e Immers

Arriva la prima vittoria per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel beach volley. A portarla a casa, a sorpresa, è la coppia con meno aspettative, visti soprattutto i problemi fisici avuti nell’ultima stagione, quella formata da Adrian Carambula ed Alex Ranghieri. I due azzurri sono tornati ai Giochi a otto anni dalla partecipazione di Rio e lo hanno fatto con un bellissimo successo.

Spettacolare la prestazione del duo tricolore, contro la coppia neerlandese formata da Steven van de Velde e Matthew Immers, apparsa brillante negli ultimi appuntamenti del World Tour: match tiratissimo concluso al tie break con il risultato finale di 22-20, 19-21, 15-13.

Nel primo set gli azzurri hanno dato spettacolo, riuscendo addirittura ad annullare due set point ai rivali, per poi trionfare alla prima opportunità. Da segnalare un Ranghieri eccezionale a muro e in attacco ed il solito Carambula con i suoi colpi di classe, compresa la Skyball che ha messo in crisi la ricezione neerlandese.

Van de Velde e Immers si sono aggiudicati un secondo set equilibrato, ma poi gli azzurri sono riusciti a trovare il break ad inizio terzo set, gestendo il margine al meglio, esaltando il pubblico e trionfando festanti.