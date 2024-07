Basket, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati delle 12 nazionali qualificate. USA senza rivali credibili?

Andiamo a scoprire tutte le 12 squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il basket maschile. Tutti contro Team USA, che con un’autentica parata di stelle rende molto complicato, almeno sulla carta, avvicinarsi anche solo un po’ a quel tipo di qualità. Il mondo, però, è cambiato, e ci sono alcuni possibili disturbi, quanto remoti o meno non si sa.

GIRONE A

AUSTRALIA

Dopo quattro quarti posti, l’Australia è finalmente riuscita là dove prima non aveva mai potuto: giungere sul podio olimpico. Riuscirà il colpo di Tokyo? Difficile dirlo vista la concorrenza: la qualità però c’è sempre tutta tra classico e nuovo.

1 Dyson Daniels – 201 cm, 90 kg, play, 17 marzo 2003, Atlanta Hawks (NBA, USA)

3 Josh Giddey – 203 cm, 98 kg, play/guardia, 10 ottobre 2002, Chicago Bulls (NBA, USA)

5 Patty Mills – 185 cm, 82 kg, play, 11 agosto 1988, Miami Heat (NBA, USA)

6 Josh Green – 196 cm, 91 kg, guardia/ala, 16 novembre 2000, Charlotte Hornets (NBA, USA)

7 Joe Ingles – 206 cm, 100 kg, guardia/ala, 2 ottobre 1987, Minnesota Timberwolves (NBA, USA)

8 Matthew Dellavedova – 193 cm, 91 kg, play/guardia, 8 settembre 1990, Melbourne United (NBL, Australia)

11 Dante Exum – 196 cm, 96 kg, guardia/ala, 13 luglio 1995, Dallas Mavericks (NBA, USA)

13 Jock Landale – 211 cm, 116 kg, centro, 25 ottobre 1995, Houston Rockets (NBA, USA)

15 Nick Kay – 206 cm, 106 kg, ala/centro, 3 agosto 1992, Shimane Susanoo Magic (B.League, Giappone)

17 Jack McVeigh – 203 cm, 93 kg, ala piccola, 27 giugno 1996, Tasmania JackJumpers (NBL, Australia)

22 Will Magnay – 208 cm, 111 kg, ala/centro, 10 giugno 1998, Tasmania JackJumpers (NBL, Australia)

26 Duop Reath – 206 cm, 111 kg, centro, 26 giugno 1996, Portland Trail Blazers (NBA, USA)

Allenatore: Brian Goorijan

Assistenti: Adam Caporn, Matt Nielsen, David Patrick

CANADA

Anni fa le star NBA disertavano completamente la chiamata in maglia canadese. Ora no, e questa non può che essere una potenza da podio in questa rassegna olimpica. Infastidire Team USA? Difficile, ma se Shai Gilgeous-Alexander è in serata…

Nickeil Alexander-Walker – 196 cm, 93 kg, guardia, 2 settembre 1998, Minnesota Timberwolves (NBA, USA)

RJ Barrett – 198 cm, 97 kg, guardia/ala, 14 giugno 2000, Toronto Raptors (NBA, Canada)

Khem Birch – 203 cm, 106 kg, centro, 28 settembre 1992, Basquet Girona (Liga ACB, Spagna)

Dillon Brooks – 198 cm, 102 kg, guardia/ala, 22 gennaio 1996, Houston Rockets (NBA, USA)

Luguentz Dort – 193 cm, 100 kg, guardia/ala, 19 aprile 1999, Oklahoma City Thunder (NBA, USA)

Melvin Ejim – 201 cm, 100 kg, ala, 4 marzo 1991, Unicaja Malaga (Liga ACB, Spagna)

Shai Gilgeous-Alexander – 198 cm, 88 kg, play/guardia, 12 luglio 1998, Oklahoma City Thunder (NBA, USA)

Trey Lyles – 206 cm, 106 kg, ala/centro, 5 novembre 1995, Sacramento Kings (NBA, USA)

Jamal Murray – 193 cm, 98 kg, play, 23 febbraio 1997, Denver Nuggets (NBA, USA)

Andrew Nembhard – 193 cm, 87 kg, play/guardia, 16 gennaio 2000, Indiana Pacers (NBA, USA)

Kelly Olynyk – 211 cm, 109 kg, ala/centro, 19 aprile 1991, Toronto Raptors (NBA, Canada)

Dwight Powell – 208 cm, 109 kg, ala/centro, 20 luglio 1991, Dallas Mavericks (NBA, USA)

Allenatore: Jordi Fernandez (Spagna)

Assistenti: Nate Bjorkgren (USA), Philip Jevtovic, Michael Meeks, Nathaniel Mitchell

GRECIA

Il roster non è stato ancora ufficializzato. Questa la squadra del Preolimpico del Pireo:

0 Thomas Walkup – 196 cm, 92 kg, play, 30 dicembre 1992, Olympiacos (A1, Grecia)

5 Giannoulis Larentzakis – 196 cm, 95 kg, guardia, 22 settembre 1993, Olympiacos (A1, Grecia)

6 Dimitris Moraitis – 194 cm, 86 kg, play/guardia, 3 febbraio 1999, Panathinaikos (A1, Grecia)

7 Vasileios Toliopoulos – 188 cm, 86 kg, play/guardia, 15 giugno 1996, Aris Salonicco (A1, Grecia)

8 Nick Calathes – 198 cm, 97 kg, play, 7 febbraio 1989, AS Monaco (Pro A, Francia)

11 Panagiotis Kalaitzakis – 200 cm, 92 kg, ala piccola, 2 gennaio 1999, Panathinaikos (A1, Grecia)

14 Georgios Papagiannis – 217 cm, 121 kg, centro, 3 luglio 1997, AS Monaco (Pro A, Francia)

15 Vasilis Charalampopoulos – 204 cm, 109 kg, ala piccola, 6 gennaio 1997, Turk Telekom Ankara (BSL, Turchia)

16 Kostas Papanikolaou – 204 cm, 107 kg, ala piccola, 31 luglio 1990, Olympiacos (A1, Grecia)

34 Giannis Antetokounmpo – 211 cm, 110 kg, ala/centro, 6 dicembre 1994, Milwaukee Bucks (NBA, USA)

37 Kostas Antetokounmpo – 208 cm, 93 kg, centro, 20 novembre 1997, Panathinaikos (A1, Grecia)

44 Konstantinos “Dinos” Mitoglou – 210 cm, 116 kf, ala/centro, 11 giugno 1996, Panathinaikos (A1, Grecia)

SPAGNA

Ha dovuto superare il Preolimpico di Valencia, e ce l’ha fatta. Non è più la Spagna dei tempi d’oro, Rudy Fernandez è all’ultimo giro di lancette agonisticamente parladno, ormai gli NBA sono due, ma la qualità è diffusa. Mai sottovalutarla.

2 Lorenzo Brown – 196 cm, 86 kg, play, 26 agosto 1990, Panathinaikos (A1, Grecia)

4 Jaime Pradilla – 203 cm, 106 kg, ala/centro, 3 gennaio 2001, Valencia Basket (Liga ACB, Spagna)

5 Rudy Fernandez – 196 cm, 83 kg, guardia/ala, 4 aprile 1985, Real Madrid (Liga ACB, Spagna)

6 Xabier Lopez-Arostegui – 201 cm, 98 kg, ala piccola, 19 maggio 1997, Valencia Basket (Liga ACB, Spagna)

7 Santi Aldama – 213 cm, 98 kg, ala/centro, 10 gennaio 2001, Memphis Grizzlies (NBA, USA)

8 Dario Brizuela – 188 cm, 73 kg, guardia, 8 novembre 1994, Barcellona (Liga ACB, Spagna)

9 Alberto Diaz – 191 cm, 86 kg, play/guardia, 23 aprile 1994, Unicaja Malaga (Liga ACB, Spagna)

10 Juancho Hernangomez – 206 cm, 97 kg, ala grande, 28 settembre 1995, Panathinaikos (A1, Grecia)

14 Willy Hernangomez – 213 cm, 113 kg, centro, 27 maggio 1994, Barcellona (Liga ACB, Spagna)

16 Usman Garuba – 203 cm, 104 kg, ala/centro, 9 marzo 2002, Golden State Warriors (NBA, USA)

21 Alex Abrines – 198 cm, 91 kg, guardia/ala, 1 agosto 1993, Barcellona (Liga ACB, Spagna)

23 Sergio Llull – 190 cm, 94 kg, play/guardia, 15 novembre 1987, Real Madrid (Spagna)

Allenatore: Sergio Scariolo (Italia)

Assistenti: Angel Sanchez-Cañete, Luis Guil

GIRONE B

BRASILE

Il roster non è stato ancora ufficializzato. Questa la squadra del Preolimpico di Riga:

2 Yago dos Santos – 178 cm, 80 kg, play, 9 marzo 1999, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

6 Cristiano Felicio – 211 cm, 123 kg, ala/centro, 7 luglio 1992, Granada (Liga ACB, Spagna)

7 Didi Louzada – 196 cm, 85 kg, guardia/ala, 2 luglio 1999, Flamengo (NBB, Brasile)

8 Vitor Benite – 194 cm, 88 kg, guardia, 20 febbraio 1990, Gran Canara (Liga ACB, Spagna)

9 Marcelinho Huertas – 191 cm, 93 kg, play/guardia, 25 maggio 1983, Tenerife (Liga ACB, Spagna)

11 Gui Santos – 198 cm, 100 kg, guardia/ala, 22 giugno 2022, Golden State Warriors (NBA, USA)

14 Leo Meindl – 201 cm, 100 kg, ala piccola, 20 marzo 1993, Alvark Tokyo (B.League, Giappone)

23 Raul Neto – 188 cm, 82 kg, play, 19 maggio 1992, free agent*

32 Georginho de Paula – 197 cm, 88 kg, play/guardia, ratiopharm Ulm (BBL, Germania)

45 Maozinha Pereira – 203 cm, 80 kg, ala/centro, 28 agosto 2000, Memphis Grizzlies (NBA, USA)

51 Bruno Caboclo – 206 cm, 102 kg, ala/centro, 21 settembre 1995, Partizan (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

99 Lucas Dias – 28 cm, 102 kg, ala grande, 6 luglio 1995, Franca (NBB, Brasile)

Allenatore: Aleksandar “Aza” Petrovic (Croazia)

Assistenti: Tiago Splitter, Helio Rubens Filho, Bruno Savignani

*Era al Fenerbahce, ma un lungo infortunio non gli ha mai permesso di giocare ed è stato tagliato

FRANCIA

In Francia l’hanno detto chiaro e tondo: è caccia all’oro. Per come stanno le cose, però, sarà una lotta molto dura quella per la finale. Non tanto in chiave girone, quello si passa: è il dopo che può riservare qualsiasi opzione. Victor Wembanyama naturale osservato speciale.

1 Frank Ntilikina – 193 cm, 91 kg, play/guardia, 28 luglio 1998, Partizan (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

5 Nicolas Batum – 203 cm, 104 kg, ala, 14 dicembre 1988, Los Angeles Clippers (NBA, USA)

6 Andrew Albicy – 178 cm, 77 kg, play, 21 marzo 1990, Gran Canaria (Liga ACB, Spagna)

7 Guerschon Yabusele – 204 cm, 123 kg, ala grande, 17 dicembre 1995, Real Madrid (Liga ACB, Spagna)

8 Isaïa Cordinier – 196 cm, 89 kg, guardia/ala, 28 novembre 1996, Virtus Bologna (LBA Serie A, Italia)

10 Evan Fournier – 198 cm, 93 kg, guardia/ala, 29 ottobre 1992, Detroit Pistons (NBA, USA)

12 Nando de Colo – 196 cm, 91 kg, play/guardia, 23 giugno 1987, Fenerbahce (Liga ACB, Spagna)

26 Mathias Lessort – 206 cm, 116 kg, centro, 29 settembre 1995, Panathinaikos (A1, Grecia)

27 Rudy Gobert – 216 cm, 117 kg, centro, 26 giugno 1992, Minnesota Timberwolves (NBA, USA)

32 Victor Wembanyama – 224 cm, 95 kg, centro, 4 gennaio 2004, San Antonio Spurs (NBA, USA)

85 Matthew Strazel – 182 cm, 81 kg, play, 5 agosto 2002, AS Monaco (Pro A, Francia)

99 Bilal Coulibaly – 203 cm, 88 kg, ala piccola, 26 luglio 2004, Washington Wizards (NBA, USA)

Allenatore: Vincent Collet

Assistenti: Pascal Donnadieu, Ruddy Nelhomme

GERMANIA

La squadra Campione del Mondo cambia poco e nulla rispetto al roster iridato, ma è ovvio che qui la difficoltà si alza notevolmente. Il quartetto di NBA è inevitabilmente quello su cui si punta e tanto, ma basterà?

0 Isaac Bonga – 203 cm, 82 kg, ala piccola, 8 novembre 1999, Bayern Monaco (BBL, Germania)

1 Oscar da Silva – 206 cm, 104 kg, ala/centro, 21 settembre 1998, Bayern Monaco (BBL, Germania)

4 Maodo Lo – 191 cm, 82 kg, play/guardia, 31 dicembre 1992, Olimpia Milano (LBA Serie A, Italia)

5 Niels Giffey – 201 cm, 93 kg, guardia/ala, 8 giugno 1991, Bayern Monaco (BBL, Germania)

6 Nick Weiler-Babb – 196 cm, 93 kg, guardia/ala, 12 dicembre 1995, Bayern Monaco (BBL, Germania)

7 Johannes Voigtmann – 211 cm, 115 kg, ala/centro, 30 settembre 1992, Olimpia Milano (LBA Serie A, Italia)

9 Franz Wagner – 208 cm, 100 kg, ala piccola, 27 agosto 2001, Orlando Magic (NBA, USA)

10 Daniel Theis – 203 cm, 111 kg, ala/centro, 4 aprile 1992, New Orleans Pelicans (NBA, USA)

13 Moritz Wagner – 211 cm, 111 kg, ala/centro, 26 aprile 1997, ala/centro, Orlando Magic (NBA, USA)

17 Dennis Schröder – 185 cm, 78 kg, play, 15 settembre 1993, Brooklyn Nets (NBA, USA)

32 Johannes Thiemann – 205 cm, 110 kg, ala/centro, Alba Berlino (BBL, Germania)

42 Andreas Obst – 191 cm, 91 kg, guardia, 13 luglio 1996, Bayern Monaco (BBL, Germania)

Allenatore: Gordon Herbert (Canada-Finlandia)

Assistenti: Bret Brielmaier (USA), Klaus Perwas

GIAPPONE

Hachimura, Tominaga, Jacobs, Yuta Watanabe, poi una serie di giocatori che difficilmente possono reggere il confronto con tre formazioni tanto, forse troppo più quotate. Il Giappone dovrà affidarsi tantissimo al suo uomo principale, che normalmente veste gialloviola.

Yudai Baba – 196 cm, 90 kg, guardia, 7 novembre 1995, Nagasaki Velca (B.League, Giappone)

Rui Hachimura – 203 cm, 104 kg, ala grande, 8 febbraio 1998, Los Angeles Lakers (NBA, USA)

Josh Hawkinson – 208 cm, 109 kg, ala/centro, 23 giugno 1995, Sun Rockers Shibuya (B.League, Giappone)

Makoto Hiejima – 191 cm, 88 kg, guardia, 11 agosto 1990, Utsunomiya Brex (B.League, Giappone)

Akira Jacobs – 203 cm, 93 kg, 13 aprile 2004, play, Hawaii Rainbow Warriors (NCAA Division I, USA)

Yuki Kawamura – 173 cm, 72 kg, play, 2 maggio 2001, Yokohama B-Corsairs (B.League, Giappone)

Kai Toews – 188 cm, 82 kg, play, 17 settembre 1998, Alvark Tokyo (B.League, Giappone)

Yuki Togashi – 168 cm, 68 kg, play, 30 luglio 1993, Chiba Jets Funabashi (B.League, Giappone)

Keisei Tominaga – 188 cm, 81 kg, play/guardia, 1 febbraio 2001, Indiana Pacers (NBA, USA)

Hugh Watanabe – 207 cm, 106 kg, ala grande, 23 dicembre 1998, Ryukyu Golden Kings (B.League, Giappone)

Yuta Watanabe – 206 cm, 98 kg, ala, 13 ottobre 1994, Chiba Jets Funabashi (B.League, Giappone)

Hirotaka Yoshii – 196 cm, 94 kg, ala piccola, 4 giugno 1998, Alvark Tokyo (B.League, Giappone)

Allenatore: Tom Hovasse (USA)

Assistenti: Corey Gaines (USA), Geoffrey Katsuhisa, Yoshio Sasa

GRUPPO C

PORTO RICO

I portoricani hanno fatto un affare nell’organizzare il Preolimpico in casa: battute Italia e Lituania in momenti diversi, ecco il momento del ritorno a vent’anni dalla storica vittoria contro Team USA, la prima sconfitta americana a cinque cerchi (e fu pure pesante: 92-73).

0 Isaiah Pineiro – 201 cm, 100 kg, ala, 2 febbraio 1995, Palencia Baloncesto (Liga ACB, Spagna)

1 George Conditt IV – 211 cm, 106 kg, ala/centro, 22 agosto 2000, Gigantes de Carolina (BSN, Porto Rico)

3 Jordan Howard – 180 cm, 82 kg, play, 6 gennaio 1996, Osos de Manatí (BSN, Porto Rico)

9 Davon Reed – 196 cm, 93 kg, guardia, 11 giugno 1995, Santeros de Aguada (BSN, Porto Rico)

10 Jose Alvarado – 183 cm, 81 kg, play, 12 aprile 1998, New Orleans Pelicans (NBA, USA)

11 Stevie Thompson – 193 cm, 88 kg, play/guardia, 23 marzo 1997, Vaqueros de Bayamon (BSN, Porto Rico)

12 Akeem Ford – 203 cm, 100 kg, ala piccola, 22 dicembre 1997, Leones de Ponce (BSN, Porto Rico)

24 Gian Clavell – 193 cm, 84 kg, play/guardia, 26 novembre 1993, Granada (Liga ACB, Spagna)

28 Ismael Romero – 206 cm, 100 kg, ala/centro, 23 giugno 1991, Mets de Guaynabo (BSN, Porto Rico)

32 Christopher Ortiz – 203 cm, 102 kg, ala grande, 2 aprile 1993, Osos de Manatí (BSN, Porto Rico)

41 Arnaldo Toro – 203 cm, 112 kg, ala/centro, 28 totobre 1997, VEF Riga (LEBL, Lettonia)

51 Tremont Waters – 178 cm, 79 kg, play, 10 gennaio 1998, Gigantes de Carolina (BSN, Porto Rico)

Allenatore: Nelson Colon

Assistenti: David Garcia (Spagna), Rafael Cruz

SERBIA

La Serbia non ha ancora ufficializzatao i propri 12 giocatori. La ragione l’ha svelata Svetislav Pesic, uno che di questi trucchi è un mago: non rivelare nulla in anticipo in virtù di potenziali infortuni e partite in arrivo. Si sa però che a rischio, proprio per infortuni, ci sono Nikola Jovic e Dejan Davidovac. Questa la lista dei 16 tra i quali Pesic rivelerà i 12 il 23 o 24 luglio:

Vasilije Micic – 191 cm, 87 kg, play, 13 gennaio 1994, Charlotte Hornets (NBA, USA)

Aleksej Pokusevski – 213 cm, 95 kg, ala/centro, 26 dicembre 2001, free agent

Bogdan Bogdanovic – 198 cm, 102 kg, guardia, 18 agosto 1992, Atlanta Hawks (NBA, USA)

Nikola Jovic – 208 cm, 95 kg, ala grande, 9 giugno 2003, Miami Hear (NBA, USA)

Nikola Jokic – 211 cm, 129 kg, centro, 19 febbraio 1995, Denver Nuggets (NBA, USA)

Marko Guduric – 198 cm, 91 kg, guardia/ala, 8 marzo 1995, Fenerbahce (BSL, Turchia)

Ognjen Dobric – 200 cm, 93 kg, guardia/ala, 27 ottobre 1994, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

Filip Petrusev – 211 cm, 106 kg, ala/centro, 15 aprile 2000, Olympiacos (A1, Grecia)

Nikola Milutinov – 213 cm, 116 kg, centro, 30 dicembre 1994, Olympiacos (A1, Grecia)

Dusan Ristic – 213 cm, 112 kg, centro, 27 novembre 1995, Tenerife (Liga ACB, Spagna)

Vanja Marinkovic – 199 cm, 86 kg, guardia/ala, 9 gennaio 1997, Partizan (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

Aleksa Avramovic – 192 cm, 87 kg, play/guardia, 25 ottobre 1994, Partizan (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

Ognjen Jaramaz – 193 cm, 88 kg, guardia, 1 settembre 1995, Partizan (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

Dejan Davidovac – 203 cm, 95 kg, ala, 17 gennaio 1995, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

Uros Plavsic – 216 cm, 120 kg, centro, 22 dicembre 1998, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia – la lega è di zona ex Jugoslavia)

Aleksa Radanov – 201 cm, 95 kg, 1 febbraio 1998, ala piccola, Runa Basket Mosca (VTB United League, Russia)

Allenatore: Svetislav Pesic

Assistenti: Nenad Jakovljevic, Sasa Kosovic, Oliver Kostic, Marko Marinovic, Ognjen Stojakovic

SUD SUDAN

Semplicemente, questa storia è la più miracolosa del torneo. Non andranno guardati i risultati: è abbastanza normale pensare che da qui non uscirà neppure una vittoria. Ma il cammino, quello messo in piedi da Luol Deng, rimarrà sempre una perla che racconta perché le Olimpiadi abbiano qualcosa di speciale.

Deng Acuoth – 208 cm, 90 kg, centro, 2 ottobre 1996, Sagesse SC (LBL, Libano)

Koch Bar – 211 cm, 102 kg, centro, 15 settembre 1996, Bendigo Braves (NBL1 South, Australia)

Sunday Dech – 195 cm, 91 kg, guardia, 1 gennaio 1994, East Perth Eagles (NBL1 West, Australia)

Majok Deng – 205 cm, 84 kg, ala grande, 1 marzo 1993, Tasmania JackJumpers (NBL, Australia)

Gob Gabriel – 200 cm, 79 kg, guardia, 27 ottobre 1999, Mommouth Hawks (NCAA Division I, USA)

Mareng Gatkuoth – 198 cm, 85 kg, guardia, 10 settembre 1999, free agent

Kuany Kuany – 201 cm, 91 kg, ala piccola, 8 luglio 1994, Bendigo Braves (NBL1 South, Australia)

Bul Kuol – 201 cm, 94 kg, guardia/ala, 10 gennaio 1997, Sydney Kings (NBL, Australia)

Junior Madut – 198 kg, 85 kg, guardia, 26 marzo 1997, Kauhajoen Karhu (Korisliiga, Finlandia)

Kouat Noi – 201 cm, 103 kg, ala, 29 ottobre 1997, Darwin Salties (NBL1 North, Australia)

Mathiang Muo – 196 cm, 95 kg, guardia/ala, 4 marzo 1997, South West Slammers (NBL1 West, Australia)

Nuni Omot – 206 cm, 98 kg, ala, 3 ottobre 199, Ningbo Rockets (CBA, Cina)

Allenatore: Royal Ivey (USA)

Assistente: Luol Deng

USA

Se non è il Dream Team originale, ci va molto vicino. Si sono già sprecati i paragoni tra questa squadra e quelle del 1992 e del periodo 2008-2012, ma la verità è che una così alta concentrazione di superstar difficilmente la si rivedrà in futuro. Ha dovuto dare forfait Kawhi Leonard, sostituito da Derrick White (che, forse, è anche più funzionale).

4 Stephen Curry – 188 cm, 84 kg, play, Golden State Warriors (NBA, USA)

5 Anthony Edwards – 193 cm, 102 kg, guardia, 5 agosto 2001, Minnesota Timberwolves (NBA, USA)

6 LeBron James – 206 cm, 113 kg, ala, 30 dicembre 1984, Los Angeles Lakers (NBA, USA)

7 Kevin Durant – 211 cm, 109 kg, ala, 29 settembre 1988, Phoenix Suns (NBA, USA)

8 Derrick White – 193 cm, 86 kg, play/guardia, 2 luglio 1994, Boston Celtics (NBA, USA)

9 Tyrese Haliburton – 196 cm, 84 kg, play/guardia, 29 febbraio 2000, Indiana Pacers (NBA, USA)

10 Jayson Tatum – 203 cm, 95 kg, ala, 3 marzo 1998, Boston Celtics (NBA, USA)

11 Joel Embiid – 213 cm, 127 kg, centro, 16 marzo 1994, Philadelphia 76ers (NBA, USA)

12 Jrue Holiday – 193 cm, 93 kg, play/guardia, 12 giugno 1990, Boston Celtics (NBA, USA)

13 Bam Adebayo – 206 cm, 116 kg, centro, 18 luglio 1997, Miami Heat (NBA, USA)

14 Anthony Davis – 208 cm, 115 kg, ala/centro, 11 marzo 1993, Los Angeles Lakers (NBA, USA)

15 Devin Booker – 198, 93 kg, play/guardia, 30 ottobre 1996, Phoenix Suns (NBA, USA)

Allenatore: Steve Kerr

Assistenti: Mark Few, Tyronn Lue, Erik Spoelstra