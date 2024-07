Basket, la Francia fatica ma piega la resistenza del Brasile alle Olimpiadi. Batum e Wembanyama sugli scudi

La Francia vince non senza troppa fatica nella prima giornata della fase a gironi del torneo di basket alle Olimpiadi! I padroni di casa e vice-campioni uscenti, nella cornice del Pierre Maureloy Stadium di Lille, battono in rimonta il Brasile per 78-66 dopo aver faticato soprattutto nel primo quarto e centrano così la prima vittoria nel gruppo B.

19 punti per Nicolas Batum ed altrettanti – con 9 rimbalzi – per la giovane stella Victor Wembanyama che hanno di fatto trascinato la Nazionale di casa, con 14 punti equamente divisi tra Cristiano Felicio e Leo Meindl per i brasiliani che però non sono bastati ad evitare il ko al debutto a Cinque Cerchi.

Marcelinho Huertas – ex Fortitudo Bologna – si rende subito protagonista con quattro punti (0-4), mentre poco dopo il compagno Leo Meindl arma benissimo il braccio dall’arco (4-10). Victor Wembanyama ed Evan Fournier tengono a contatto la Francia (10-15), con Ntilikina che dall’arco non sbaglia (15-19). Un libero di Cristiano Felicio ed una penetrazione di Yago Santos consentono al Brasile di portarsi a +8 alla prima sirena (15-23).

Vitor Benite apre le marcature del secondo quarto per il +10 dei verde-oro (15-25), con De Paula che piazza il canestro del +12 (15-27): i padroni di casa accusano il colpo, con il CT Collet che deve chiamare subito time-out. I Bleus escono bene dal minuto di sospensione con un break di 8-0 che gli consente di ritornare ad un solo possesso pieno di svantaggio (24-27). Leo Meindl scuote i compagni dalla lunga distanza (26-30), con Victor Wembanyama che inchioda per il nuovo -2 Francia a meno di due minuti dal termine del primo tempo (32-34). La stella dei San Antonio Spurs pareggia i conti (34-34), con Evan Fournier che segna la bomba del sorpasso prima di rientrare negli spogliatoi (39-36).

Nella ripresa, dopo una prima fiammata di Meindl (39-38), la Francia aumenta i giri del proprio motore con un break di 5-0 (44-38). Marcelinho Huertas batte un colpo per i brasiliani (44-41), ma i padroni di casa non si scompongono e grazie ai punti pesanti di Rudy Gobert vanno in doppia cifra di vantaggio (52-41). I sud-americani accusano il colpo senza riuscire a replicare, col 2+1 di Bilal Coulibaly che vale il 57-45 con cui si chiude il terzo parziale.

Nel quarto conclusivo il Brasile tenta di colmare il gap per provare ad impensierire i vice-campioni uscenti: la tripla di Vitor Benite tiene i verde-oro sotto la doppia cifra di svantaggio (59-50), con Victot Wembanyama che fa 3/3 dalla lunetta (62-50). Prima Dias e Huertas poi si dimostrano degli ottimi cecchini da lontano: sei punti in fila e -6 (62-56), ma i transalpini si ritrovano e tornano a +12 grazie al piazzato di Nicolas Batum (69-58). Cristiano Felicio ha l’ultimo sussulto per il Brasile (69-62), con la tripla di Batum e il canestro dal pitturato di Wembanyama che mettono il sigillo sulla vittoria francese per 78-66.