Basket, il Canada piega la resistenza della Grecia alle Olimpiadi. 23 punti di RJ Barrett

Anche il Canada comincia con una vittoria il percorso a Parigi 2024! Nella prima giornata del gruppo A i nord-americani piegano la resistenza di una mai doma Grecia per 79-86, con gli ellenici che sono rimasti in partita fino alla fine salvo poi sbagliare nel finale le giocate che potevano valere il sorpasso. RJ Barrett trascina i suoi con 23 punti, ben coadiuvato da Shai Gilgeous-Alexander autore di 21 punti. Alla Grecia non basta la prestazione mostre di Giannis Antetokoumpo che mette a referto ben 34 punti.

Il Canada preme subito sull’acceleratore (0-6), con Giannis Antetokoumpo che dalla lunetta riporta sotto la Grecia (7-11). Dillon Brooks e Shai Gilgeous-Alexander affinano la mira dall’arco per il +12 (7-19), con RJ Barrett che si rende protagonista di una tripla e di una schiacciata che tengono il Canada a +12 (12-24). Gli ellenici si affidano a Mitoglou e Papanikolau per colmare il gap (17-24), con l’ex Olimpia Milano che da lontano riporta i greci a -2 (22-24). Due liberi di Jamal Murray fissano il punteggio sul 22-28 dopo 10’.

In avvio di secondo quarto Larentzakis spara la bomba del -3 (25-28), con i nord-americani che tornano a spingere prontamente: break di 8-0 e nuovo vantaggio in doppia cifra (25-35), con Giannis Antetokoumpo che prova a caricarsi la squadra sulle palle (29-37). La stella dei Milwaukee Bucks attacca il ferro (36-41), con RJ Barrett che si mette in proprio riportando i canadesi a +9 (38-47). Un canestro dalla lunetta di Shai Gilgeou-Alexander vale il 38-48 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con il Canada che continua ad aumentare il vantaggio senza concedere diritto di replica agli avversari (38-53). Giannis Antetokoumpo fa 2/2 a cronometro fermo (40-53), con Dillon Brooks che piazza la tripla del +16 (40-56). La Nazionale del CT Vassillis Spanoulis – ex leggenda dell’Olympiacos Pireo – si avvicina grazie alla tripla di Nick Calathes e al 2+1 di Giannis Antetokoumpo (50-58), con Shai Gilgeous-Alexander che ristabilisce il +10 dalla lunetta (50-60). 3/3 di Vasilis Toliopopulos ai liberi e -6 (60-66), con Jamal Murray che riporta i canadesi a +8 alla terza sirena (60-68).

Nella frazione conclusiva il Canada cerca di mantenere un margine di sicurezza sugli avversari, con la Grecia che non vuole mollare e torna a -6 grazie alla tripla di Thomas Walkus (66-72). Giannis Antetokoumpo aggiorna il bottino personale per il -4 (68-72), con la partita che è tutt’altro che decisa. Ci pensano Lunguentz Dort e Shai Gilgeous-Alexander a bruciare la retina con due bombe in fila (68-78) quando si entra negli ultimi 5’ del match. La rappresentativa ellenica ci crede fino all’ultimo e torna a mettere pressione con il solito Giannis Antetokoumpo (78-80), ma è l’ultimo sussulto dei greci spento dalla schiacciata di RJ Barrett per il 79-86 con cui il Canada vince la prima partita alle Olimpiadi di Parigi 2024!