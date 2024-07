Basket, il Canada ha la meglio sull’Australia ed è la prima qualificata ai quarti delle Olimpiadi

Il Canada è la prima squadra che accede ai quarti di finale del torneo olimpico di pallacanestro. Alla Pierre Mauroy Arena di Lille i nordamericani hanno la meglio sull’Australia con il punteggio di 93-83, in una partita combattuta per tre quarti, prendendosi uno dei primi due posti del girone A. Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno impresso la zampata decisiva nell’ultimo quarto dopo essere stati a lungo ad inseguire i Boomers; il migliore è RJ Barrett con 24 punti e 8/14 dal campo, seguito dalla stella degli Oklahoma City Thunder con 16 punti e un chirurgico 8/10. Per l’Australia, ora costretta a battere la Grecia per sperare in almeno uno dei primi due posti e di una mano proprio dalla Nazionale della foglia d’acero, il migliore è Josh Giddey con 19 punti.

Due falli in due minuti per SGA, che viene costretto subito alla panchina. Si scaldano le mani, il Canada colpisce da tre con Dort e Barrett, ma Australia si mette in ritmo in pitturato con Landale e la tripla di Giddey (8-13 al 5′). Brooks prova la reazione, risponde Exum, poi il Canada con Nembhard e Brooks per il pari a quota 23. La tripla di Murray mette avanti i nordamericani, ma Landale e Daniels in pitturato mandano il primo quarto in archivio sul 26-28 per i Boomers.

La tripla di Giddey riconsegna il +5 all’Australia ma poi arrivano due magie di Gilgeous-Alexander intervallate dal gioco da tre punti di Dort, break di 7-0 e Canada avanti (33-31 al 13′). Sono due modi contrapposti di vivere e giocare la pallacanestro, con gli oceanici più corali e i nordamericani più inclini ad azioni corali, ma i secondi riescono a tenere la testa avanti con delle spolverate di Mills e Daniels per il 45-49 del 20′.

Il Canada prova a far girare la partita dal punto di vista difensivo, andando a pressare i portatori di palla australiani, Giddey in primis. Poi ci si mette anche il talento offensivo: canestrone di Gilgeous-Alexander, triple di Barrett e Dort e primi vantaggio nordamericano con oltre un possesso (58-54 al 24′). Non basta il time out australiano, che d’improvviso affonda fino al -10 del 26′, ma ci pensa Exum a ridare vita ai Boomers con due canestri di fila (66-62). Dort prova a dare spinta al Canada ma due triple di Mcveigh riportano l’Australia a contatto all’ultimo stop and go sul 72-70.

Le difese iniziano ad avere la meglio nei primi minuti dell’ultimo parziale. In quasi quattro minuti si segnano solo sei punti, poi arriva il piazzato dalla media di Brooks e la tripla di Barrett, che permettono al Canada un nuovo tentativo di fuga al 35′, poi proseguito dal canestrone di Murray per la nuova doppia cifra (83-72 al 36′). L’Australia non ne ha più, iniziando a sparacchiare, e i nordamericani gestiscono fino al +10 finale.