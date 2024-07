Basket femminile: sorpresa Germania! Battuto il Belgio alle Olimpiadi

Seconda giornata del torneo femminile di pallacanestro e in campo è scesa una delle favorite per una medaglia, cioè il Belgio, che affrontava una potenziale outsider, cioè la Germania. E dopo la vittoria della Nigeria con l’Australia arriva la seconda clamorosa sorpresa di giornata, con le tedesche che dominano fin dal primo quarto e battono il Belgio.

Parte fortissimo la Germania, che prima trova una giocata da tre punti, poi una tripla e +6 tedesco. Servono due minuti al Belgio per sbloccarsi, mentre le tedesche iniziano a faticare palla in mano. Ma sono le belghe a soffrire di più e al 4’ la Germania riallunga sull’11-3. Ritmi bassi sul parquet francese, percentuali pessime per il Belgio e tedesche che restano avanti mentre passano i minuti. Germania che è guidata da una perfetta Leonie Fiebich e da Satou Sabally e tedesche che vanno in doppia cifra di vantaggio e chiudono il primo quarto avanti 25-11.

Belgio che prova a trovare una soluzione a inizio secondo quarto, ma tedesche che rispondono colpo su colpo e con una tripla di Satou Sabally toccano anche il +19. Belghe che con un 8/23 dal campo non possono impensierire la Germania, nonostante le tedesche abbiano già 10 palle perse a metà secondo quarto. E a 2’18” dalla sirena di metà match arriva il libero della solita Sabally che significa +20 per la Germania, che allunga ancora subito dopo. Belgio in confusione totale, con palle perse ed errori al tiro banalissimi, anche se le belghe provano a limitare i danni nel finale del primo tempo, ma la tripla di Fiebich manda le squadre negli spogliatoi sul 46-25.

Belghe che cercano di cambiare marcia a inizio ripresa e parziale di 6-0 per provare a riaprire i giochi. La Germania non riesce a entrare nel match in questi primi minuti e belghe che si ritrovano a -11 dopo quasi 3 minuti di gioco. Torna a sbagliare, però, il Belgio e torna a respirare la squadra tedesca che a metà quarto torna sul +17. A 1’25” dalla fine del quarto brutto incidente per Nyara Sabally, colpita duramente al volto da una compagna e costretta a uscire. Germania che, però, non subisce un contraccolpo psicologico e si va all’ultimo stop sul 60-42.

Una tripla tedesca dà il via all’ultimo quarto, poi parziale di 7-0 del Belgio – che trova la prima tripla del match – che prova una disperata rimonta. Ma subito controparziale della Germania di 5-0 a spegnere gli entusiasmi delle avversarie. Si resta, dunque, attorno ai 15 punti di divario tra le due squadre mentre si entra negli ultimi 5 minuti del match. In questo quarto è la giovanissima Frieda Buhner a guidare le tedesche e tenerle a distanza di sicurezza, con la tripla anche del nuovo +20. Belgio che ora cerca almeno di limitare lo scarto in ottica possibile terzo posto finale, con Germania che gestisce ogni possesso per far passare i secondi e nonostante le belghe accorcino pesantemente il divario si chiude con la clamorosa vittoria della Germania per 83-69, con 17 punti di Satou Sabally, 16 della sfortunata sorella Nyara e di Leonie Fiebic, mentre non bastano i 25 punti di Emma Meesseman per il Belgio.