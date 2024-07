Basket femminile, Olimpiadi Parigi 2024: le convocate delle 12 Nazionali qualificate

Si stanno avvicinando le Olimpiadi di Parigi 2024 anche per il basket femminile. Le star USA, il sogno di podio del Giappone, quelli della Francia e del Belgio al top in Europa, la fase quasi di transizione della Spagna, il possibile momento topico del Canada: c’è tutto in questi che saranno i roster della rassegna a cinque cerchi. Andiamo a scoprirli.

ROSTER BASKET FEMMINILE PARIGI 2024

GIRONE A

CINA

Wang Siyu – 180 cm, 65 kg, play/guardia, 16 ottobre 1995, Sichuan Yuanda (WCBA, Cina)

Li Yueru – 201 cm, centro, 28 marzo 1999, Los Angeles Sparks (WNBA, USA)

Li Meng – 183 cm, 90 kg, guardia, 2 gennaio 1995, Sichuan Yuanda (WCBA, Cina)

Li Yuan – 170 cm, 65 kg, play, 29 maggio 2000, Inner Mongolia Nongxin (WCBA, Cina)

Zhang Ru – 185 cm, ala, 2 settembre 1999, Inner Mongolia Nongxin (WCBA, Cina)

Wu Tongtong – 175 cm, guardia, 27 giugno 1994, Shanxi Flame (WCBA, Cina)

Luo Xinyu – 188 cm, ala, 22 novembre 2001, Jiangsu Phoenix (WCBA, Cina)

Sun Mengran – 198 cm, 83 kg, centro, Inner Mongolia Nongxin (WCBA, Cina)

Huang Sijing – 192 cm, 80 kg, ala grande, Guangdong Vermilion Birds (WCBA, Cina)

Han Xu – 211 cm, 92 kg, centro, 31 ottobre 1999, Sichuan Yuanda (WCBA, Cina)

Yang Liwei – 176 cm, 62 kg, play, 2 gennaio 1995, Los Angeles Sparks (WNBA, USA)

Yang Shuyu – 183 cm, 67 kg, ala, 6 marzo 2002 Guangdong Vermilion Birds (WCBA, Cina)

Allenatrice: Zheng Wei

SERBIA

Roster non ancora confermato: verrà ufficializzato in seguito. Tra le giocatrici, l’ormai perenne naturalizzata Yvonne Anderson, ex Venezia, e Ivana Raca, con diversi passaggi in Italia.

PORTO RICO

Arella Guirantes – 180 cm, 74 kg, guardia, 15 ottobre 1997, Perfumerias Avenida (Liga Femenina, Spagna)

Mya Hollingshed – 193 cm, 73 kg, ala grande, 29 ottobre 1999, Dinamo Sassari (LBF, Italia – ultima squadra 2023/2024)

Pamela Rosado – 165 cm, play, 30 aprile 1986, Montaneras de Morovis (BSN, Porto Rico)

Tayra Melendez – 170 cm, ala, 29 ottobre 1993, Gigantes de Carolina (BSN, Porto Rico)

Trinity San Antonio – 174 cm, play, 28 ottobre 2003, Grand Canyon Antelopes (NCAA Division I, USA)

Brianna Jones – 178 cm, ala, 9 febbraio 1997, Tianjin Guanlan (WCBA, Cina)

India Pagan – 187 cm, ala/centro, 7 gennaio 1999, SBS Ostrava (CBF, Cechia)

Isalys Quinones – 191 cm, centro, 23 ottobre 1997, Explosivas de Moca (BSN, Porto Rico)

Sofia Roma – 188 cm, ala grande, 21 novembre 1996, Montaneras de Morovis (BSN, Porto Rioc)

Jacqueline “Jackie” Benitez – 178 cm, guardia, 6 giugno 1997, Osos de Manati (BSN, Porto Rico)

Mariah Perez – 191 cm, ala, 9 agosto 2000, Dayton Flyers (WNBA Division I, USA)

Allison Gibson – 180 cm, guardia/ala, 27 marzo 1993, Santeros de Aguada (BSN, Porto Rico)

Allenatore: Jerry Bautista

SPAGNA

Maite Cazorla – 178 cm, 70 kg, guardia, 18 giugno 1997, Perfumerias Avenida (Liga Femenina, Spagna)

Mariona Ortiz – 181 cm, play, 28 febbraio 1992, Casademont Saragozza (Liga Femenina, Spagna)

Leticia Romero – 173 cm, 65 kg, 28 maggio 1995, Valencia Basket (Liga Femenina, Spagna)

Andrea Vilaró – 185 cm, ala piccola, 9 maggio 1993, Perfumerias Avenida (Liga Femenina, Spagna)

Queralt Casas – 180 cm, 64 kg, guardia, 18 novembre 1992, Valencia Basket (Liga Femenina, Spagna)

Leonor Rodriguez – 180 cm, guardia, 21 ottobre 1991, Perfumerias Avenida (Liga Femenina, Spagna)

Alba Torrens – 192 cm, 80 kg, ala piccola, 30 agosto 1989, Valencia Basket (Liga Femenina, Spagna)

Maria Conde – 185 cm, ala piccola, 14 gennaio 1987, USK Praga (ZBL, Cechia)

Maria Araujo – 180 cm, ala, 1 agosto 1997, Cukurova Basketbol (WBSL, Turchia)

Megan Gustafson – 191 cm, 88 kg, ala/centro, 13 dicembre 1996, Las Vegas Aces (WNBA, USA)

Paula Ginzo – 189 cm, ala, 16 febbraio 1998, CB Jairis (Liga Femenina, Spagna)

Laura Gil – 190 cm, 78 kg, ala grande, 24 aprile 1992, Perfumerias Avenida (Liga Femenina, Spagna)

Allenatore: Miguel Mendez

Assistenti: Isaac Fernandez, Nacho Martinez, Madelen Urieta

GIRONE B

AUSTRALIA

2 Jade Melbourne – 178 cm, guardia, 18 agosto 2002, Washington Mystics (WNBA, USA)

3 Kristy Wallace – 180 cm, 71 kg, guardia, 3 gennaio 1996, Indiana Fever (WNBA, USA)

6 Stephanie Talbot – 188 cm, 87 kg, ala, 15 giugno 1994, Los Angeles Sparks (WNBA, USA)

7 Tess Magden – 183 cm, 73 kg, guardia, 12 agosto 1990, Sydney Flames (WNBL, Australia)

9 Bec Allen – 188 cm, 73 kg, guardia, 6 novembre 1992, Phoenix Mercury (WNBA, USA)

11 Alanna Smith – 191 cm, 82 kg, ala grande, 10 settembre 1996, Minnesota Lynx (WNBA, USA)

13 Ezi Magbegor – 193 cm, 82 kg, centro, 13 agosto 1999, Seattle Storm (WNBA, USA)

14 Marianna Tolo – 196 cm, centro, 2 luglio 1989, Bendigo Spirit (WNBL, Australia)

15 Cayla George – 193 cm, 87 kg, ala/centro, 1 maggio 1989, Sydney Flames (WNBL, Australia)

20 Isobel Borlase – 180 cm, guardia, 12 settembre 2004, Forestville Eagles (NBL1 Central, Australia)

25 Lauren Jackson – 196 cm, 85 kg, ala/centro, 11 maggio 1981, Albury Wodonga Bandits (NBL1 East, Australia)

32 Sami Whitcomb – 178 cm, 70 kg, guardia, 20 luglio 1988, Seattle Storm (WNBA, USA)

Allenatrice: Sandy Brondello

Assistenti: Cheryl Chambers, Paul Goriss, Shannon Seebohm

CANADA

Natalie Achonwa – 191 cm, 90 kg, centro, 22 novembre 1992, free agent

Kayla Alexander – 193 cm, 84 kg, centro, 5 gennaio 1991, Valencia Basket (Liga Femenina, Spagna)

Laeticia Amihere – 191 cm, 84 kg, ala, 10 luglio 2001, Atlanta Dream (WNBA, USA)

Bridget Carleton – 185 cm, 81 kg, ala piccola, 22 maggio 1997, Minnesota Lynx (WNBA, USA)

Shay Colley – 175 cm, 74 kg, play, 6 gennaio 1996, Tango Bourges Basket (LFB, Francia)

Aaliyah Edwards – 191 cm, 79 kg, ala, 9 luglio 2992, Washington Mystics (WNBA, USA)

Yvonne Ejim – 185 cm, ala 9 aprile 2002, Gonzaga Bulldogs (NCAA Division I, USA)

Nirra Fields – 175 cm, 57 kg, play, 3 dicembre 1993, Izmit Belediyespor (WBSL, Turchia)

Sami Hill – 177 cm, guardia, 22 novembre 1994, Araski AES (Liga Femenina, Spagna)

Kia Nurse – 183 cm, 82 kg, play, 22 febbraio 1996, Los Angeles Sparks (WNBA, USA)

Cassandre Prosper – 188 cm, guardia, 25 giugno 2005, Notre Dame Fighting Irish (Notre Dame Fighting Irish, NCAA Division I, USA)

Syla Swords – 183 cm, guardia, 28 gennaio 2006, Michigan Wolverines (NCAA Division I, USA)

Allenatore: Victor Lapena (Spagna)

Assistenti: Noelle Quinn (USA) Murriel Page (USA), Steve Baur, Carly Clarke

FRANCIA

Valeriane Ayayi – 188 cm, 69 kg, ala piccola, 29 aprile 1994, USK Praga (ZBL, Cechia)

Marième Badiane – 191 cm, centro, 24 novembre 1994, Fenerbahce (WBSL, Turchia)

Romane Bernies – 170 cm, play, 27 giugno 1993, BLMA (LFB, Francia)

Alexia Chery – 190 cm, ala grande, 5 settembre 1998, ASVEL Femenin (LFB, Francia)

Marine Fauthoux – 176 cm, play, 23 gennaio 2001, ASVEL Femenin (LFB, Francia)

Marine Johannès – 178 cm, 61 kg, guardia, 21 gennaio 1995, ASVEL Femenin (LFB, Francia)

Leila Lacan – 181 cm, ala, 2 gennaio 2004, Connecticut Sun (WNBA, USA)

Dominique Malonga – 197 cm, ala/centro, 16 novembre 2005, Tarbes GB (LFB, Francia)

Sarah Michel – 180 cm, 72 kg, guardia, 10 gennaio 1989, Bourges Basket (LFB, Francia)

Iliana Rupert – 194 cm, 86 kg, centro, 12 luglio 2001, Virtus Bologna (LBF, Italia – ultima squadra 2023/2024, il club ha chiuso la sezione femminile di A1)

Janelle Salaun – 188 cm, ala, 5 settembre 2001, Famila Schio (LBF, Italia)

Gabby Williams – 180 cm, 78 kg, 9 settembre 1996, ASVEL Femenin (LFB, Francia)

Allenatore: Jean-Aimé Toupane

Asisstenti: David Gautier, Grégory Halin, Catherine Melain

NIGERIA

Non ancora ufficializzata. C’è un roster a 16 giocatrici che comprende, tra le altre, le “italiane” Pallas Kunaiyi-Akpanah, che ha fatto la fortuna di diverse squadre sotto le big, ed Ezinne Kalu, l’ultima stagione nell’unica della Oxygen Roma in A1 prima della chiusura dopo, appunto, neanche un anno.

GIRONE C

BELGIO

Elise Ramette – 177 cm, play, 3 novembre 1998, Joventut Badalona (Liga Femenina, Spagna)

Antonia Delaere – 182 cm, ala piccola, 1 agosto 1994, Perfumerias Avenida (Liga Femenina, Spagna)

Laure Résimont – 185 cm, ala piccola, 29 gennaio 1998, Kangeroes Basket Mechelen (BXNT League, Belgio)

Emma Meesseman – 193 cm, 87 kg, ala grande, 13 maggio 1993, Fenerbahce (WBSL, Turchia)

Kyara Linskens – 193 cm, 95 kg, centro, 13 novembre 1996, BLMA (LFB, Francia)

Bethy Mununga – 183 cm, ala piccola, 22 luglio 1997, Araski AES (Liga Femenina, Spagna)

Becky Massey – 186 cm, centro, 21 marzo 2000, IDK Euskotren (Liga Femenina, Spagna)

Maxuelle Lisowa-Mbaka – 178 cm, ala piccola, 21 marzo 2000, ESBVA-LM (LFB, Francia

Billie Massey – 186 cm, centro, 21 marzo 2000, Hozono Global Jaris (Liga Femenina, Spagna)

Julie Vanloo – 172 cm, play, 10 febbraio 1993, Washington Mystics (WNBA, USA)

Julie Allemand – 174 cm, play, 7 luglio 1996, ASVEL Femenin (LFB, Francia)

Ine Joris – 187 cm, ala, 25 luglio 2001, Ardoi Navarra (Liga Femenina, Spagna)

Allenatore: Rachid Méziane (Francia)

GERMANIA

0 Satou Sabally – 190 cm, guardia/ala, 25 aprile 1998, Dallas Wings (WNBA, USA)

1 Alexis Peterson – 173 cm, play, 20 giugno 1995, Basket Landes (LFB, Francia)

3 Alexandra Wilke – 176 cm, guardia, 29 settembre 1996, Rutronik Stars Keltern (Women Bundesliga, Germania)

8 Nyara Sabally – 196 cm, ala/centro, 25 febbraio 2000, New York Liberty (WNBA, USA)

11 Marie Gülich – 195 cm, centro, 28 maggio 1994, Valencia Basket (Liga Femenina, Spagna)

13 Leonie Fiebich – 192 cm, ala, 12 gennaio 2000, New York Liberty (WNBA, USA)

15 Luisa Geiselsöder – 190 cm, centro, 12 febbraio 2000, Basket Landes (LFB, Francia)

16 Alina Hartmann – 185 cm, guardia/ala, 23 ottobre 1995, Basket Namur Capitale (BXNT League, Belgio)

20 Frieda Bühner – 186 cm, ala, 28 maggio 2004, Estudiantes (Liga Femenina, Spagna)

22 Emily Bessoir – 196 cm, ala piccola, 19 novembre 2001, UCLA (NCAA Division I, USA)

24 Lina Sontag – 191 cm, ala, 24 novembre 2003 – UCLA (NCAA Division I, USA)

46 Romy Bär – 187 cm, ala, 19 maggio 1987, Gisa Lions MBC (Women Bundesliga, Germania)

Allenatrice: Lisa Thomaidis (Canada)

Asistenti: Claire Meadows (Canada), Sidney Parsons (USA), Anne Marie Thuss (USA)

GIAPPONE

3 Stephanie Mawuli – 182 cm, guardia/ala, 25 settembre 1998, Basket Zaragoza (Liga Femenina, Spagna)

8 Maki Takada – 185 cm, ala grande, 23 agosto 1989, Denso Iris (Giappone)

12 Asami Yoshida – 165 cm, play, 29 ottobre 1987, Aisin Wings (Giappone)

13 Rui Machida – 162 cm, play, 8 marzo 1993, Fujitsu Red Wave (Giappone)

15 Nako Motohashi – 164 cm, play, 10 ottobre 1993, Tokio Haneda Vickies (Giappone)

23 Mai Yamamoto – 163 cm, play, 23 ottobre 1999, Toyota Antelopes (Giappone)

27 Saki Hayashi – 173 cm, ala piccola, 16 marzo 1995, Fujitsu Red Wave (Giappone)

30 Evelyn Mawuli – 180 cm, ala grande, 2 giugno 1995, Denso Iris (Giappone)

32 Saori Miyazaki – 167 cm, play/guardia, 27 agosto 1995, Eneos Sunflowers (Giappone)

52 Yuki Miyazawa – 193 cm, ala grande, 2 giugno 1993, Fujitsu Red Wave (Giappone)

75 Nanako Todo – 175 cm, ala piccola, 25 novembre 2000, Toyota Boshoku Sunshine Rabbits (Giappone)

88 Himawari Akaho – 185 cm, ala grande, 28 agosto 1998, Denso Iris (Giappone)

Allenatore: Toru Onzuka

Assistenti: Kakeru Konno, Yoshizaku Suzuki

USA

4 Jewell Loyd – 178 cm, play/guardia, 5 ottobre 1993, Seattle Storm (WNBA, USA)

5 Kelsey Plum – 173 cm, play, 24 agosto 1994, Las Vegas Aces (WNBA, USA)

6 Sabrina Ionescu – 180 cm, guardia, 6 dicembre 1997, New York Liberty (WNBA, USA)

7 Kahleah Copper – 185 cm, guardia/ala, 24 agosto 1994, Phoenix Mercury (WNBA, USA)

8 Chelsea Gray – 180 cm, guardia, 8 ottobre 1992, Las Vegas Aces (WNBA, USA)

9 A’ja Wilson – 196 cm, ala/centro, 8 agosto 1996, Las Vegas Aces (WNBA, USA)

10 Breanna Stewart – 196 cm, ala grande, 27 ottobre 1994, New York Liberty (WNBA, USA)

11 Napheesa Collier – 185 cm, ala, 23 settembre 1996, Minnesota Lynx (WNBA, USA)

12 Diana Taurasi – 183 cm, guardia, 11 giugno 1982, Phoenix Mercury (WNBA, USA)

13 Jackie Young – 183 cm, guardia, 16 settembre 1996, Las Vegas Aces (WNBA, USA)

14 Alyssa Thomas – 188 cm, ala, 12 aprile 1992, Connecticut Sun (WNBA, USA)

15 Brittney Griner – 206 cm, centro, 206 cm, Phoenix Mercury (WNBA, USA)

Allenatrice: Cheryl Reeve

Assistenti: Mike Thibault, Kara Lawson, Joni Taylor